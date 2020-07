Replik: Elflyg är långt borta

Jag delar till fullo Lilian Sjölunds farhågor för klimatet då kollektivtrafik nu i

pandemitid delvis tycks ersättas med resor i egen inköpt begagnad fossilbil.

Men när det kommer till flyget måste jag reagera.

Det tycks vara en djupt rotad föreställning att vi ”måste” flyga i mer eller mindre obegränsad omfattning och att flygresorna nu åter tar fart är en återgång till det

”normala”.

Lilian Sjölund och andra journalister och reportrar eldar i det tysta

på denna missuppfattning. När får vi höra en journalist eller reporter ställa

kritiska frågor till politiker och andra beslutsfattare om varför inte

coronakrisen görs till en tvingande vändpunkt för våra flygvanor?

Det är inte en mänsklig rättighet för svenskarna att flyga 5 gånger mer än den genomsnittliga världsmedborgaren!

För det är inte normalt att svenskarnas utrikesflyg orsakar lika mycket CO2 utsläpp som

den samlade privatbilismen i Sverige!

Det hjälper föga som Lilian Sjölund att ursäkta sig med att forskning pågår

om flyg med batteridrivna elflyg. Jo, det är möjligt att vi redan om 5 år kan

flyga inrikes i små plan med 20 passagerare i en hastighet av 400 km/timme i

max 40 mil. Knappast en fördel framför tåget.

Några längre resor till Medelhavet eller över Atlanten eller till Thailand finns inte i sikte inom överskådlig tid.

Man kan alltså ifrågasätta det rimliga i att SAS som nu får 5 miljarder i stöd

av svenska skattebetalare tillåts att packa sin plan fulla med hundratals

passagerare till sina utrikesdestinationer. Att det är en provokation mot

smittskyddsarbetet och går på tvärs mot det helt nödvändiga klimatarbetet

är alldeles självklart.

Ann-Britt Lindmark-Lagerwall

#FridaysForFuture Hudiksvall

Svar direkt:

Nu var inte huvudpoängen med min text att vi ska flyga mer. Coronan gör att folk åker mindre kollektivt och i stället köper begagnade, bensindrivna bilar. Till förfång för pågående klimatarbete. Men jag kan heller inte se något negativt i att flyget utvecklas i rätt riktning (även om det kommer att ta tid). Pandemin har tvingat människor att hålla sig hemma, att inte resa mer än nödvändigt, att isolera sig. Allt för att minska smittspridningen. Det kommer att fungera under en begränsad tid, så länge det är nödvändigt. Under tiden får man hoppas att klimatvänligare transportmedel tas fram, att tågtrafiken upprustas och utvecklas.

Människor kommer per automatik att ha ändrat sina resvanor under den här tiden. Men svaret på pandemin kan inte vara isolering i all oändlighet. Den fria rörligheten är viktig ur demokratisk synvinkel. Och då syftar jag inte främst på solsemestrar i Thailand.

Lilian Sjölund