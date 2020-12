REPLIK: Ditt svar är mycket märkligt, Stina Michelson!

Vi har full förståelse för att antalet kvadratmeter behöver minskas, och så blir det ju om vi kallställer den byggnad kallad D-Byggnaden 430 kvadrat som personalen på skolan själva föreslår.

Det som blir helt tokigt är däremot det här med att flytta in även förskolebarnen in i högstadiebyggnaden. Denna byggnad är inte alls lämplig för småbarn. Vill nämnden verkligen spara pengar så borde ni investera i en bergvärmeanläggning i den nuvarande förskolebyggnaden, för då får vi en förskola som är billig i drift och med lokaler som är anpassade för våra minsta medborgare.

Sedan börjar jag tröttna lite på din argumentation kring skolan i Los. Det låter på dig som att vi ska vara tacksamma att våra barn får gå i skolan. Inget kan vara mer märkligt än detta, för enligt Skollag 2011 så har alla barn rätt att få gå i skola, och det är naturligt att olika skolor kostar lite olika beroende på vart de ligger. Naturligtvis kostar en skola i fjällen mer att värma upp än vad en skola i Ystad kostar, men det gör det ju inte rimligt att barnen i fjällen ska flyttas till Skåne. Fast just så verkar du diskutera. Det är ingen satsning att få grundläggande välfärd, det är däremot kommunens skyldighet.

Det du sedan skriver om fastighetsunderhåll är väldigt intressant. Under många år har skolorna i Ljusdals kommun betalat in ganska höga lokalhyror till kommunen. Menar du att kommunen inte har använt dessa pengar till att underhålla byggnaderna? Seriösa fastighetsägare brukar återinvestera stora delar av hyresintäkterna i fastigheterna. Hur har det här gått till egentligen? Sedan skriver du att ”vi” inte har råd att renovera fastigheter. Du Stina är ordförande i Utbildningsnämnden. Ni har väl inget fastighetsägaransvar, för fastigheterna ligger ju under AB Ljusdalshem? Påminner om att det fortfarande inte upprättats någon Konsekvensanalys och frågan kvarstår då vad kostnader samt besparingar blir. Los skola hade ett underskott på 137 000 kronor 2019.

Christer Wester