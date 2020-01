REPLIK: Din insändare om vargen innehåller flera felaktigheter, Ingvar Persson – och vad har 08:orna med saken att göra?

Replik på debattinlägget från Ingvar Persson i Vallsta: Vargplågan blir värre och värre på landsbygden – detta måste få ett slut

Än en gång så lyser kunskapen med sin frånvaro hos rovdjursmotståndarna. Eller så försöker du medvetet föra allmänheten bakom ljuset med falska påståenden. Vi kan ju börja med ditt påstående om att vargstammen växer sig allt starkare och att det finns minst 500 individer. Falskt. Vargstammen har efter sin återkomst varit som flest 450 individer men har de tre senaste åren minskat med över 25% och låg 2017/2018 på cirka 300 individer. Den nu pågående inventeringen ger ingen indikation på att den skulle ha ökat.

Inte heller ditt påstående om att det finns ett riksdagsbeslut på max 270 vargar är sant. Riksdagen tog fram ett spann på 170-270 inom viket naturvårdsverket skulle sätta minsta antal vargar. De satte det då till 270 vargar. Så 270 var det minsta antal inte ett max.

Men EU godkände inte detta då de ansåg att det var en politisk siffra som helt saknade vetenskaplig grund. Då tillsattes två oberoende forskarlag med genetisk kompetens till att ta fram gynnsam bevarandestatus (gybs) De kom då fram till att det behövdes minst 300 vargar under förutsättning att vi bland annat får in nya gener minst var femte år i vår kraftigt inavlade vargstam annars behövs 1 700 vargar. Detta är fastställt i två domar av högsta domstolen och godkänt av EU. Anledningen till att EU måste godkänna detta är att vi skrivit på ett avtal där vi förbundit oss att skydda hotade djur- och växtarter, även dess habitat. (Art/habitatsdirektivet)

Om vargen tar 125 älgar/år och revir så innebär det att vargstammens 30 revir äter 3500-4000 älgar/år. Om man ställer det mot vad jägarkåren skjuter varje år (80 000- 100 000) så känns det som att vargen tar försumbart och inget som riskerar älgstammen i landet.

Skall man vara ärlig så är det inte särskilt många hundar som blir dödade av varg

Det är alltid tragiskt när tamdjur råkar illa ut. Men vargen tros ha passerat hästhagen. Den hade varken gått in i hagen eller attackerat hästarna. Det finns mycket som kan få en häst att råka i sken. t ex en plastkasse som blåser förbi. Att släppa hundar i kända vargrevir utan skyddsväst är något vi inte förstår hur någon kan göra. Men skall man vara ärlig så är det inte särskilt många hundar som blir dödade av varg. 6 stycken 2018, ungefär lika många hundar blev skjutna: 5 stycken. Ohyggligt många fler blev överkörda: 289 stycken. Vildsvin dödade/skadade: 187 stycken, Lo/björn: 10 stycken. Annat vilt t ex älg: 145 stycken. Till detta tillkommer drunkning och tågolyckor: över 70 stycken. Så om man ser till denna statistik från Agria för 2018 så är inte vargen det största hotet mot jakthundar.

Får och andra djur går att skydda med ett RAS (rovdjursavisande stängsel) vilket man kan söka bidrag för. Vad har "08:orna" med saken att göra? Det är väl inte Stockholmarna som har makten över rovdjuren? Är du så okunnig så att du inte vet att det är riksdagen som bestämmer? En riksdag som består av ledamöter från hela landet, inte minst ifrån varglän. Det är varken Stockholms innevånare eller kommunpolitikerna där som har makten över detta. Makten har dessutom flyttats till länen då varje länsstyrelse har fått rätten att besluta om skydds/licensjakt under förutsättning att vissa kriterier är uppfyllda. Så inte ens de besluten tas av 08:or utan av människorna det berör i de olika länen. Precis som du efterlyser.

Vi är många utanför storstan som värnar en natur i balans och biologisk mångfald. Vi är många som bor i varglän och vågar gå i skogen och reviren även med barn. Du kan knappast göra dig till talesperson för alla dessa.

Yvonne Öhman, ordförande Nordulv