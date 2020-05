REPLIK: Det räcker inte att skrapa på ytan och stänga boenden för att rädda en kommun

Replik på László Gönczis replik på Sören Molanders insändare.

Det är korrekt det som Sören Molander påpekar och som László håller med om. En omfördelning och överföring av statens skatteintäkter är den enda utvägen. Vi är dock inte där än, så tills vidare är det skatteintäkter och de så kallade statliga bidragen vi tills vidare får lita till.

László skriver i sin replik att en del av problemet kan lösas genom en översyn av, samt en omprioritering av verksamheterna. Ordet som valts bör inte vara "kan" utan "skall". Det är av största vikt att en effektivisering av verksamheterna går före en skattehöjning. Det räcker inte med att skrapa på ytan och stänga boenden. Underskotten i bland annat omsorgsförvaltningen har kunnat fortgå under flera år, utan att kommunen har reagerat kraftfullt. En skattehöjning kan annars tas för en intäkt till att slippa en verksamhetsförändring. När en effektivisering av verksamheterna och en omfördelning väl är utförd, kan en översyn av skattesystemet ta vid.

Konstateras kan dock att skatteunderlaget minskar i Ljusdals kommun, och har så gjort under en tid. Detta är också något som kommunen måste arbeta med. Den arbetande delen av övriga landets befolkning, flyttar inte in i en kommun där neddragningar av bland annat välfärden, skolor etc. är pågående. Kommunen får inte tappa greppet om sin ekonomi. Signalerna utåt skall vara positiva. En aktiv kommunledning är A och O.

Kurt L Rådlund, ledamot KPR, ordförande Hennan PRO