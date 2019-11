REPLIK: Den tuffa ekonomiska situationen Ljusdals kommun befinner sig i gör att vi känner oss tvingade att spara

Vi gör allt vi kan för att sträva efter att leva upp till de ambitioner du läst om på vår hemsida. Det är också jättebra att det vi politiska partier lovat väljarna hamnar under lupp, inte enbart under valrörelser utan också mitt under mandatperioder, skriver Kristoffer Kavallin och Karin Jansson, miljöpartister i Ljusdal i en replik till Henrik Estander.