Replik: Bredbandsföretaget svarar Frida Demervall: "Vi har inte varit effektiva"

Jag håller med om stora delar av innehållet i texten, inte minst där Frida skriver om hur mycket fiberutbyggnaden betyder för landsbygden. Hon har också rätt om våra förseningar. När hon skriver att ”knepigt underlag och krångliga markägare” skapat förseningar, så har det påverkat i viss mån, men det är ingen ursäkt. Vi har inte varit tillräckligt effektiva i vår utbyggnad i detta område – punkt.

Däremot nämner Frida att vi tagit emot en halv miljard i bidrag. Det stämmer inte. I hela Sverige har vi fått totalt 187 miljoner i utbetalda bidrag fram till slutet av 2019. Vi får inte en enda bidragskrona innan vi har kopplat upp och installerat en fiberkund. Det är också viktigt att veta att bidragen enbart betalas ut till projekt i glesbefolkade områden där ingen aktör annars hade haft möjlighet att bygga, varken kommunala eller privata aktörer. Ju mer stödmedel, desto fler landsbygdsbor får fiber. Frida skriver träffsäkert att det är ”som att försöka konkurrera med häst och vagn när alla andra kör bil” utan fiber. Låt oss förändra det. Landsbygden ska inte bli ett digitalt b-lag.

Slutligen undrade Frida, med all rätt, om vi lärt oss av våra misstag. Ja, det har vi. Vi har genomgått ett omfattande internt förbättringsarbete som skär igenom hela vår organisation. Det betyder inte att vi är nöjda, men jag kan med handen på hjärtat säga att vi är på rätt väg. I Nordanstig har vi nu börjat bygga i Gränsfors samt Lillbodarna och kommer därefter fortsätta söderut mot Norråsen. Vilket innebär att kunderna kommer att kopplas upp kontinuerligt under 2020.

Niclas Karnhill, presschef på IP-Only

Svar direkt:

Det är hedersamt av IP Only att inte vilja skylla ifrån sig och istället medge att de har brustit i sin leverans här. Det finns orsaker, men det är inte någon ursäkt, så tolkar jag Niclas Karnhills inlägg. Förhoppningsvis är det så som Niclas säger, att de lärt sig av vad som gått fel. När det kommer till de statliga bidragen så stämmer det att IP Only bara får ut pengar när de genomfört sitt arbete. Men för att förtydliga min poäng, staten har beviljat över en halv miljard för bredbandsutbyggnad. När IP Only har slutit avtal är det med dessa statliga pengar inräknat. Tanken när man sluter avtal är att leverera en produkt, finns inte förutsättningen att leverera så är det inte heller rimligt att binda upp kunder och statligt kapital på det sätt som IP Only gjort här.

Frida Demervall