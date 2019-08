REPLIK: Bollnäs kommun har arbetat med vattenfrågor länge

Bollnäs kommun har under en lång tid arbetat för biotopvård och vandringsvägar i kommunens vattendrag. Redan 1995 nämns i kommunens fiskevårdsplan nödvändigheten av att restaurera vattendragen. Arbetet kom igång på allvar under tidigt 2000-tal med projektet Ljusnan River där kommunalråden efter Ljusnan gjorde en avsiktsförklaring och ställde sig bakom ett arbete för fiskvägar i Ljusnan och Voxnan.

Läs hela insändaren från Karoline Sundström: Bergforsens kraftverk måste in på politiska agendan – nu!

I projektet deltog även Länsstyrelsen och Fortum. Syftet med projektet var att genomföra en samlad omprövning av Ljusnan/Voxnans vattendomar i syfte att skapa vandringsvägar för fisk. Det genomfördes provtappningar i torrfåror och förslag till åtgärder arbetades fram. Projektet avslutades 2007-2008 eftersom dåvarande lagstiftning inte medgav att man gjorde en samlad prövning av vattendomar i ett vattendrag. Bollnäs kommun valde då i stor politisk enighet att jobba vidare med dessa frågor, vilket kommunen gjort sedan dess.

En ny översiktsplan togs fram och beslutades i bred politisk enighet 2015. Den tillsammans med det näringslivspolitiska programmet pekar ut tillskapandet av vandringsvägar och återställning av flottledsrensade vattendrag som en viktig del för utvecklingen av besöksnäringen i kommunen. Miljöförbättrande åtgärder som ger kommunen utveckling i form av nya hållbara jobb i en näring som är på stark frammarsch. Åtgärder har genomförts i utloppet ur Vågen, i Myrbäcken, i de nedre delarna i Galvån, i Klumpströmmen och de övre delarna av Bollnäsströmmarna.

Kommunen har också varit med i projektet Fishing in the middle of Sweden som med framgång visat att vi har ett sportfiske av internationell klass efter flera arter, exempelvis gädda i Hälsinglands sjöar. Många är de sportfiskare från kontinenten som funnit sitt fiskeparadis i Bollnäs och i Hälsingland.

Det är därför med stor förvåning jag läser hur kommunens förra ekonomichef, Karoline Sundström på sociala medier hävdar att en namngiven kommunal tjänsteperson arbetar på uppdrag av socialdemokraterna med att skapa vandringsvägar i Bollnäsströmmarna mellan Varpen och Klumpströmmen och Galvån samt att det arbetet utgår från en ”hemlig” rapport som inte är diarieförd.

Karoline Sundström borde med sin bakgrund inom kommunal förvaltning känna väl till hur vardagsarbetet för kommunala tjänstepersoner styrs. Det styrs av beslut i kommunfullmäktige och nämnder, samt av lagar och förordningar. När det gäller arbetet i med Bollnäsströmmarna så har transparensen varit total. Media har i höstas rapporterat om hur Fortum, fiskevårdsföreningen och kommunen tillsammans arbetar för att skapa vandringsvägar i Bollnäsströmmarna. Det har stått på kommunens hemsida sedan den 12 nov 2018. Även Fortum har skrivit om det på sin hemsida.

Det är direkt oanständigt av Karoline Sundström att påstå att en namngiven tjänsteperson arbetar på uppdrag av ett enskilt politiskt parti. Hon borde självklart veta bättre! Karoline Sundström borde omgående be den namngivne tjänstepersonen om ursäkt för sitt direkt felaktiga och omdömeslösa påstående.

Jan Lahenkorva (s)