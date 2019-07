REPLIK: Att många tycker en sak om Långnäs betyder inte att alla tycker likadant

En liten replik till insändaren i Ljusnan där signaturen "Många Långnäsvandrare och skattebetalare" skriver att de ifrågasätter ”om det gagnar allmänheten mer med denna matvagn, än den gräsyta som tidigare fanns.”

Jag är både Långnäsvandrare och skattebetalare och jag tror att just den markyta som avses, används betydligt mer idag än under de senaste decennier när den varit just en gräsplätt bland många andra. Personligen tror jag att kombon öppna allmänna ytor och ställen där folk faktiskt träffas är toppen. Mitt tips är att alla ni "många skattebetalare" vandrar till matvagnen, kanske gillar ni både maten och omgivningen.

Kom ihåg att många Långnäsvandrare och skattebetalare inte betyder alla. Vi är nog rätt många som gillar att det händer saker i stan och att det vågar satsas. För kanske är det just de där investeringarna som gör att vi får in tillräckligt mycket skattepengar och blir tillräckligt många invånare för att kunna behålla vårt fina sjukhus och kunna förbättra både äldreomsorg och skolor.

Liza