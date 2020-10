REPLIK: Att investera för framtiden är ett måste

Svar till Kurt L Rådlund. Ett antal gånger har du fått muntliga och skriftliga svar av flera olika tjänstepersoner, omsorgsnämndens ordförande, László Gönczi (MP) och undertecknad på dessa frågor som du ställer.

Att bygga på Östernäs har varit ett politiskt initiativ sedan 2016, det är kommunens mark, det är centralt beläget och är enligt experter ett mycket bra läge att bygga på. Vi vill bygga ett modernt och anpassat vård- och omsorgsboende med inriktning mot demenssjuka, då all forskning tyder på att det är den målgruppen som kommer att öka i framtiden. Under 2017-2018 genomfördes en förstudie där tjänstepersoner, politiker och externa konsulter tog fram underlag på hur ett modernt vård- och omsorgsboende bör se ut. Under dessa år har det presenterats statistik över vår demografi och det är väldigt tydligt att andelen 80 år och äldre ökar rejält de närmaste 10 åren. Det finns alltså inte en utredning kring detta utan det är en lång process med många olika delar och information som delgivits tjänstepersoner och ansvariga politiker.

Självklart går det att försvara en investering som riktar in sig mot den del av befolkningen som byggt upp vårt välfärdssamhälle, att investera för framtiden är ett måste.

Markus Evensson (S) kommunstyrelsens ordförande