REPLIK: Att hemtjänst skulle vara billigare än särskilda boenden stämmer inte - speciellt inte för oss i glesbygden

Svar till László Gönczis insändare den 19 maj: Ja, omsorgsnämnden har tänkt sig för innan beslutet om Gärdegården

Jag blir lite oroad när jag läser det utspel som László Gönczi, omsorgsnämndens ordförande i Ljusdal, kom med den 19 maj. Framförallt är det följande mening jag reagerar på: ”Men nationell erfarenhet säger att det, trots dessa kostnadsökningar, blir klart billigare att driva vården i hemmen än i de särskilda boendena. ”

För det första är hemtjänst i egentlig mening ingen vård, utan det ska vara ett stöd för de äldre att kunna leva sitt liv på egen hand i sitt hem, men det man nu gör i Ljusdal är att man tvingar människor som bör bo på ett särskilt boende att ändå bo kvar hemma. Resultatet blir högst troligt en sämre livskvalitet och mer otrygghet för de äldre och dess anhöriga. Exempelvis har ju hemtjänstpersonalen inget ansvar för att en eventuellt dement hemtjänstbrukare verkligen håller sig hemma. Om den äldre plötsligt ger sig ut och vandrar i natten så är det i första hand en polisiär sak att hantera, och det här känns inte bra.

Sedan har vi det som skrivs om kostnadsdelen. Att hemtjänst skulle vara billigare än särskilda boenden för kommunerna är ett antagande som utgår från statistik som i hög grad kommer från storstäderna. Vi befinner oss nu inte i någon storstad. Jag ska ta ett konkret exempel: ponera att vi har en enda hemtjänstbrukare i byn Kårböle. Att en brukare som egentligen skulle bo på ett särskilt boende har sex stycken besök per dygn med så kallat larm inräknat är inte ovanligt. Om jag minns rätt utgår hemtjänsten i Kårböle från Loos. Mellan dessa två orter är det ungefär 8 mil tur och retur. Ta då 8 mil x 6 resor per dygn. Det ger 48 mil. Lågt räknat kostar en nyare bil totalt cirka 50 kr/mil vilket ger en kostnad om 2 400 kr per dygn bara i bilkostnad. Lägg då till arbetstiden för personal inklusive sociala avgifter (lågt räknat 178 kr i timmen) så blir det lätt att förstå att hemtjänst istället för särskilda boenden i vår glesbygdskommun knappast blir någon besparing.

Fredrik Röjd, Ljusdalsbygdens Parti