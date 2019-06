Rena rama Rolf – när arbetarklassen drog miljonpublik till tv-rutan

För fyra år sedan sammanställde Café en lista över nio gånger då tv-serien ”Rena rama Rolf” var ”helt opassande”. Det faktum att tidningen själv långt in på 2000-talet publicerade utvik med kända svenska kvinnor var förträngt när den moraliserade över TV 4:s dundersuccés ”rasism” och ”kvinnoförtryck”. Café påstod också att det därför inte fanns några planer på att reprisera serien, men sedan dess har den emellertid flitigt strömmats på kanalens playtjänst.

Den vänstersinnade komikern och skådespelaren Lasse Brandeby uppträdde inte sällan på Kommunistiska Partiets galor och valmöten. Att han spelade den självgode, men i botten osäkre, spårvagnsföraren Rolf Allan Mjunstedt, var ingen tillfällighet, inte heller att ”Rena Rama Rolf” bygger på amerikanska ”The Honeymooners” (1955-1956), en av de första serierna i televisionens historia där arbetarklassen fick spela huvudrollen.

Miljontals svenskar bänkade sig för att se de halvtimmeslånga avsnitten av ”Rena rama Rolf” som visades på vardagskvällar i TV 4 under åren 1994-1998. Serien utspelar sig i göteborgsk arbetarklassmiljö. Rolf Allan Mjunstedt bor i Masthugget tillsammans med sin halvtidshemmafru Elisabet ”Bettan” Mjunstedt (Carina Boberg), som arbetar halvtid på en pressbyrå. Deras grannar och bästa vänner är skönhetsbutiksbiträdet Ina Lind (Karolina Rahm) och hennes make avloppsrenhållningsarbetaren Nils ”Nisse” Lind (Robert Gustafsson).

Upplägget är situationskomiskt. Rolf är ständigt besviken över sin livslott och de orättvisor han upplever begränsar hans tillvaro, han drömmer om att få bli en ”storfräsare”, att någon gång få förverkliga sin potential och uppnå social och ekonomisk framgång. Ofta försöker Rolf genom ogenomtänkta planer och snabba genvägar nå sitt mål, men vi inser redan från början att det är dömt att misslyckas. I den här världen och det här samhället arbetar systemet för att hålla en sådan som honom på sin plats i maskineriet. Sådan är kapitalismen.

Rolf är inte heller någon särskilt sympatisk person. Småsint och självgod med kort stubin gör han sig ofta lustig över sin hustru och sina vänner och förolämpar dem å det grövsta. Han är dessutom aggressiv och våldsam, i närmast varje avsnitt hotar Rolf, eller handgripligen ger sig på, kompisen Nisse. Samtidigt kan vi inte låta bli att le åt honom med sympati och igenkänning, där under hans väldiga frustration finns en kärleksfull människa som längtar efter att någon gång få komma till sin rätt och uppnå sina drömmar.

Serien är rotad i den lägre arbetarklassens ständiga ekonomiska bekymmer, att låna pengar man inte kan betala tillbaka för att över huvud taget kunna köpa sådant som nya möbler, en tv eller åka på en enkel semester. Tillsammans med vännen Nisse spelar Rolf gärna bowling och biljard. Det är de ”enkla” nöjena livet har att erbjuda i familjer där grillad kyckling är en festmåltid och ”negerbollar” en utmärkt dessert.

Mycket av humorn kretsar också kring Rolf ”tillkortakommanden” som man och människa. Kvinnor omnämner han som ”kärringar” i både en göteborgsk kärleksfull ton (Bettan är också hans ”lilla plommongurka”) och som tillmäle (”tjötkärring”) till sin svärmor Hjördis Eriksson (Inger Hayman), när hon som vanligt tråkar honom med att han aldrig har dugt åt hennes dotter.

Rolf är också fördomsfull. Integrerade invandrare, som chilenare, verkar inte bekomma honom, medan mer exotiska ”negrer” både väcker hans fascination, fördomar och rädslor.

Att Café skrev som de gjorde för fyra år sedan är enbart ett symptom på en större samhällsförändring där svensk arbetarklass blivit paria i svenska medier och kulturliv. Den tiden då svenskar igenkännande kunde skratta åt Rolf och Nisses dråpligheter, något skruvat förvisso, men ändå förankrade i en vardag många kände igen, är nu som bortblåst.

När Myndigheten för kulturanalys tittat närmare på svenskarnas kultur- och medievanor är det tydligt att de är skiktade inom befolkningen. Den svenska arbetarklass konsumerar populärkultur i högre utsträckning och det är tydligt att rockkonserter och biografer är de som vinner ny publik över tid, medan den traditionella finkulturen stegvis går tillbaka. Mönstret sammanfaller väl med medievanorna och Myndigheten för kulturanalys ser där det bästa sättet att försöka förstå kulturvanornas utveckling och kulturlivets legitimitet hos befolkningen på sikt. Det är också i medierna som de traditionella höger- och vänsterskalorna blir upplösta och nya kombinationer av progressiva och konservativa idéer sammanstöts och kombineras. Inte minst populärkultur erbjuder en visualisering av pågående ideologiproduktion.

Det visar sig att den utbildade svenska medelklassen är mer trogen de traditionella medierna, medan arbetarklassen, i synnerhet de unga arbetarna, vänder sig till nya alternativa och sociala medier i större utsträckning. Medelklassen tar del av public service och dagstidningar, arbetarna ser hellre på de kommersiella tv-kanalerna och läser kvällstidningarna.

Det finns intressanta exempel på hur nygamla medie- och kulturformer etableras i nya kanaler. Den frispråkige svenske entreprenören och debattören Bert Karlsson har lyckats få hundratusentals svenskar att följa hans Youtube-kanal där han friskt häcklar ”makten” och ”etablissemanget”. Här spelar han också musik av Dansbandskungen, en artist från Skara vars miljonlyssnarsiffror på streamingtjänsten Spotify får de flesta svenska artister som uppträder i TV 4:s Nyhetsmorgon eller ”Så mycket bättre” att framstå som okända och opopulära. Med låtar som ”Sup dig snygg”, ”Fredagsmus”, ”Får man ligga (om man spelar dragsprel)”, ”Ullared”, ”Cinderella” och ”Husvagnssemester”, skildrar han på ren västgötska arbetarklassens nöjen, vardag och drömmar och oförhöljt patriotiskt om kärleken till Sverige och om sin ”skeva” kvinnosyn.

För drygt ett år sedan släppte det oberoende fackliga idéinstitutet Katalys rapporten ”Arbetarklassens symboliska utplåning i medelklassens medier”. Medieforskarna Peter Jakobsson och Fredrik Stiernstedt undersökte hur svensk arbetarklass representation i medierna närmast raderats under de senaste 20 åren.

Jakobsson och Stiernstedt ser att det finns ett samband mellan arbetarklassens minskade närvaro i medierna och det allt mer ringa intresset för den. Identitetspolitikens fokus på kön, etnicitet och sexualitet har inneburit att arbetarklassen allt mer även i progressiva sammanhang betraktas som efterbliven. Det är inte sällan arbetarklassmannen vanor och attribut som blir föremålet för det feministiska projektet att omstöpa honom till en god och jämställdhetsmedveten människa. Klassföraktet är gränslöst när det är just arbetarklassens matvanor (köttkonsumtion) och transportsätt (bensinbil) som kritiseras av den medelklass som har råd att ha ”ångest” och känna ”skam” för sin klimatpåverkan. Bensinupprorets förespråkare förlöjligas i klipp på nätet och deras frustration över bensinpriset (som till 60 procent utgörs av skatt) bortförklaras av räknekunniga ledarskribenter som att vanligt folk inte har koll på utgifterna i den egna hushållskassan. Samtidigt vet alla att den politiska sprängkraften i den frustration som stadigt tilltar i lands- och glesbygdssverige. Att denna klass mobiliserats av ”populistiska” rörelser och på så vis slår tillbaka torde inte komma som en överraskning, men det verkar den faktiskt ha gjort.

När svensk arbetarklass i dag tittar på tv är det TV 3 och TV 5 kanalerna de väljer. I Sveriges Television, som en gång i tiden berättade om den i ambitiösa dokumentärer som den Guldbaggebelönade sviten om barnen från Jordbro, får de nu se sig själva lyteskomiskt häcklas som ”vitt slödder” i ”Mårran och Tobias”. I TV 4 kan de ses i publiken till buskisen från Vallarna, annars är de nästan helt frånvarande.

I program som ”Ullared” och ”Lyxfällan” bereds svensk arbetarklass utrymme, men även om de själva roas av dem så framställs de endimensionellt som ”de avvikande andra”, där de utan skam frossar i konsumtion. I kontrast framstår medelklassen, i exempelvis TV 4:s nyhetsmorgon som det ”normala” och ”upplysta” som värnar mångfald, men gärna ser ner på arbetarklassens enfald. Samtidigt är det arbetarna som tittar på dokusåporna, här får de en glimt av sig själva, av människor som likt de själva betraktas med förakt av medelklassens ögon.

Att det också nu är arbetarklassens unga som snabbare fjärmar sig från traditionella medier kommer inte som någon överraskning. Vare sig deras erfarenheter eller värderingar framställs på ett trovärdigt och inkännande vis någonstans.

När Jakobsson och Stiernstedt gick igenom arbetarklassrepresentationen i Sveriges Television visade de sig att den återspeglades i bara 11 procent av sändningstiden, trots att de fortfarande utgör hälften av befolkningen och nu dessutom ska betala för public service genom skattsedeln. Den mindre medelklassen tog upp 70 procent av tiden. Den kanal där arbetarklassen mest förekommer är inte helt förvånande TV 3 och Kanal 5, även om de även där är blygsamt representerade i förhållande till dess andel av befolkningen.

Arbetarklassen framställs alltså som något en bigott medelklass nedlåtande kan roa sig åt i ”Ullared” eller ”Lyxfällan”, men var det egentligen så annorlunda med ”Rena Rama Rolf”? Reduceras inte den politiska klass som genom kraftfull organisering framtvingat demokratin och välfärdssamhället till en skock pajasar i karaktärer som Rolf och Nisse?

Det finns här en tvetydighet i televisionens framställning av arbetarklassen som kan spåras ända tillbaka till ”The Honeymooners”. Rolf Mjunstedt är nära exakt modellerad efter Ralph Kramden (Jackie Gleason), en busschaufför i New York i mitten av 50-talet. Ralph är gift med Alice (Audrey Meadows) och de är vänner med avloppsarbetaren Edward ”Ed” Lilywhite Norton (Art Carney) och hans hustru Thelma ”Trixie” Norton (Joyce Randolph).

Karaktärerna känner vi väl igen från ”Rena Rama Rolf”, men också anslaget, vi kliver in i de fattiga arbetarnas oglamorösa och enkla vardag i Brooklyn och på samma vis utspelar den sig i huvudsak i huvudpersonens kök. Ralph drömmer stora amerikanska drömmar som aldrig går i uppfyllelse. Genom de problem han och Alice möter i sitt liv blir frågor kring social rättvisa och kvinnors rättigheter oundvikliga, även om vi betänker dem med ett skratt.

Kritiken mot ”The Honeymooners” har alltid varit att Ralph blir en sorts arbetarklassclown. Trots att han tillhör en klass som fått så mycket politiskt uträttat är han korkad och fånig, medan Alice står för förnuftet i relationen. Ingen av bilderna ger verkligheten rättvisa, arbetarklassmän är inte så obildade och omedvetna som Ralph och arbetarklassens kvinnor har aldrig haft så stark position i sina familjer som Alice.

Ralph Kramden blev en stereotyp som i sedan återkommer i amerikansk tv:s framställning av arbetarklassmannen från den fete och argsinte Fred Flintstone i ”Familjen Flinta” (1960-1966) och den reaktionäre men kärleksfulle Archie Bunkie (Carroll O’Connor) ”Under samma tak” (1971-1979) till den misantropiske skoförsäljaren Al Bundy (Ed O’Neill) i ”Våra värsta år” (1987-1997), för att inte tala om den obekymrade och late Homer Simpson i ”The Simpsons” (1989-) och den konservative Hank Hill i ”King of the Hill” (1997-2010). Bortsett från Rolf Mjunstedt (vars språkliga misstag som ”är du alldeles vanhelig” och ”vad är det du inseminerar” drar ett löjets skimmer över honom) kan brevbäraren Gustav Svensson i tv-serien ”Svensson, Svensson” (fyra säsonger mellan 1994 och 2008) nämnas som mer harmlösa svenska motsvarigheter.

Samtidigt präglas flertalet av dessa serier av en orädd politisk inkorrekthet. Det polerade medelklasslivet kvävande filt av moralism rivs sönder när de utan ängslan och med stor satir tagit sig an frågor kring rasism, otrohet, sexuella minoriteter, kvinnors frigörelse, kvinnomisshandel och sexuellt våld, religion och tro, missfall och abort, mens och impotens.

Trots ett idoga förnekande av att det skulle vara möjligt vann den politiskt inkorrekte och frispråkige finansmannen och tv-personligheten Donald Trump USA:s presidentval 2016. Trump överraskade inte bara med sitt relativt stora stöd från kvinnor och etniska minoriteter, utan framför allt vann han den vita amerikanska arbetarklassens gunst. Under sina åtta år vid makten förlorade Barack Obama de gamla trogna arbetarklassväljare i industriregionerna och det som kallas ”rostbältet”.

Den definitiva dödsstöten för arbetarväljarnas förtroende för Demokraterna var när partiets presidentkandidat Hillary Clinton kallade Trumps supportrar för ”deplorables” (ungefär ”de bedrövliga”). Snart tog Trumps väljare hennes nedsättande ord och gjorde dem till sina. Iklädda t-shirts med trycket ”I am a deplorable” hånade de Clinton. I sin egen analys av valförlusten hävdar hon att det var ett avgörande misstag, det var då Demokraterna förlorade de viktiga arbetarväljarna och Trump lyckades med sitt genidrag att göra sig själv till en del av motkulturen emot det politiska etablissemanget.

Likt svensk television hade de amerikanska tv-bolagen gradvis fasat ut arbetarklassen från sitt utbud. Nu började den stora omprövningen göras. Hade Trumps valvinst att göra med att den amerikanska arbetarklassens liv och vardagsproblem inte längre skildrades på tv?

En av de främsta och bästa tv-serierna om amerikansk arbetarklass är ”Roseanne”. Originalserien visades 1988-1997 och skildrade arbetarklassfamiljen Conners liv i en fiktiv förstad till Chicago. Med låga inkomster kämpar de ständigt för att hålla näsan över ytan i en ekonomi där arbetarnas löner stagnerat samtidigt som de bättre betalda arbetarjobben flyttas utomlands.

Utmärkande för ”Roseanne” är att det är mamman i familjen, Roseanne Conner (Roseanne Barr), som är seriens huvudperson. Olikt Alice Kramden eller Marge Simpson är hon inte någon hemmafru, utan sliter på plastfabrik för att försörja sin familj. Frispråkig tar hon till orda om allt hon tycker är oriktigt och orättvist kring henne, hon tar till och med ton mot sina manliga chefer. Hennes make Dan Conner (John Goodmans stora genombrott) är något helt annat än Ralph Kramden eller Homer Simpson, han arbetar hårt och ambitiöst även om han ofta måste byta jobb och arbetslöshetens käftar ständigt nafsar honom i hälarna. Den sport- och snabbmatsälskande Dan är en kärleksfull och omtänksam pappa, men kämpar liksom resten av familjen med övervikten och ohälsan. Goodmans ömma gestaltning av den amerikanske arbetarklassmannen är vida ansedd som den finaste, mest inkännande och realistiska som gjorts.

Det var också Barr som var upphovet till ”Roseanne”. Hon hade som komiker gjort sig känd för sitt oblyga sätt att med humor lyfta den amerikanska arbetarklassens frågor, inte minst dess kvinnors situation. I ”Roseanne” leder den yrkesarbetande huvudpersonen situation om den bristande barnomsorgen i USA, men också om sexuella trakasserier och kvinnors utsatthet på manliga arbetsplatser. Seriens ambition var framför allt att visa den amerikanska arbetarklassens verklighet som den är utan medelklassfilter, därav dess enorma popularitet.

Efter att Trump vunnit valet bestämde sig tv-kanalen ABC för att återlansera sin klassiska serie med en ny säsong där Barr återigen skulle spela den nu 20 år äldre Roseanne och John Goodman hennes älskade make Dan. Serien utspelar sig två år efter att Trump vunnit, en president Roseanne röstat på och helhjärtat stödjer.

Trots ett större tv-utbud och otaliga streamingtjänsten slog seriens tittarsiffror genom taket, över 25 miljoner amerikaner följde den nya serien om Roseanne, en publik av en omfattning amerikanska tv-kanaler inte sett maken till på 20 år. Analysen var rätt, tv-tittarna fanns om man valde att berätta om deras liv (över hälften av amerikanerna är arbetarklass).

Den frispråkiga Barr har länge varit en vänsterpolitiskt aktiv och kontroversiell person i USA. Under 2012 års presidentval kandiderade hon för det socialistiska och feministiska Peace and Freedom Party och 2016 gav hon sitt stöd åt Trump. Hennes omstridda uttalanden och inlägg i sociala medier har ofta uppfattats som rasistiska och till slut sparkade ABC henne från ”Roseanne” mitt under den nya säsongen. Tv-bolaget tog livet av Roseanne och skapade i stället serien ”The Conners” utan Barr, men tappade då också två av tre tittare. Både Barr och Roseannes stöd till Trump älskades av publiken, för många av dem hade likt henne själva röstat på honom. Trump kom också till premiärvisningen av den nya säsongen av "Roseanne" och hyllade den för dess ömma och realistiska skildring av amerikansk arbetarklass.

Kanske vi här står inför det mest intressanta utvecklingen av det nya mediala landskapet och splittrade samhället. Det kommer inte längre vara möjligt för någon att diktera vad som är rimligt att tycka eller tänka. I praktiken finns ett stort utrymme och kommersiell potential i att göra tv-serier om människor som röstar på Trump eller för den delen på Sverigedemokraterna.

Sedan ”Rena rama Rolf” har inte bara den svenska arbetarklassens stötts bort i beskrivningen av det svenska samhället, de har också jagats iväg från storstäderna där politikens och mediernas bild av verkligheten formas. På alla samhällsplan tycks strävan varit att göra den största delen av befolkningen osynlig.

I sin uppsats ”Gentrifiering i Göteborg” (2012) visar kulturgeografen Sarah Franzén hur kraftfullt denna utveckling varit med just stadsdelen Masthugget som exempel. Under 90-talet bodde familjer som Mjunstedt och Lind i Masthugget. Inkomsterna var betydligt lägre än genomsnittet i Göteborg och fler levde på försörjningsstöd. De flesta bodde i hyresrätter och en betydande del av Masthuggets invånare var äldre. Under 2000-talet har allt förändrats, i dag bor det välutbildade medelklassfamiljer med höga inkomster, andelen som får försörjningsstöd har minskat med mer än två tredjedelar och andelen hyresrätter har halverats. Inte heller arbetarklassens växande etniska diversifiering kan skönjas, betydligt färre invandrare än genomsnittet för Göteborgs stadsdelar bor i Masthugget.

Sedan 1980-talet är Sverige ett av de länder i västvärlden där de ekonomiska och regionala klyftorna vuxit snabbast. Det trygga folkhemmet är sedan länge nedmonterat. Ett av de mest frapperande exempel på denna utveckling är att arbetarklasskvinnor, de kanske mest utsatta och minst privilegierade medborgarna i Sverige, lever allt kortare. Statistiska Centralbyråns studie från 2018 visar att den svenska arbetarklasskvinnornas medellivslängd har varit sjunkande under 2000-talet. I en del glesbygdskommuner har den förväntande livslängden för arbetarkvinnor sjunkit med mer än tre år under det senaste decenniet. Det är just ”svenska” arbetarklasskvinnor som studerats, de med invandrarbakgrund har räknats bort i studien. Arbetarkvinnorna bor och lever fattigare än andra, de har sämre arbetsvillkor och mindre möjligheter till rekreation. Samtidigt ska de nu jobba längre för därför att ”vi” lever allt längre när det allt kostsammare pensionssystemet ska finansieras.

I storstadskommunerna lever samtidigt de utbildade medelklasskvinnorna allt längre. Man kan säga att livskapitalet flyttas från de fattiga arbetarkvinnorna i glesbygden till kvinnorna i storstäderna. För den som sett de senaste årens debatt, tycks denna fråga lika ovilligt som hederskulturen hanterats i kvinnosaksdebatten. Här finns inget systerskap, klass står mot klass.

På andra sidan Atlanten går den amerikanska ekonomin på högvarv. Genom att genomdriva den största skattereformen på 30 år har Trump fått fart på tillväxten. Trots frihandelsvännernas oro för tullar och handelskrig är den amerikanska arbetslösheten nu den lägsta på halvt sekel. Efterfrågan på arbetskraft är så hög att för första gången under hela 2000-talet att reallönerna börjat stiga kraftigt för amerikanska arbetare. Mardrömmen för vänstersinnade och liberaler är förstås att Trump nu lyckas göra ”America Great Again”. En filterlös affärsman utan någon som helst respekt för den politiska klassen i Washington kan också komma att bli dess baneman. Familjen Conners är nöjda, de behöver inte oroa sig för att bli av med sina jobb igen och hushållsinkomsten växter stadigt.

”What’s happening last night in Sweden?”. Bettan och Rolf Mjunstedt bor inte i Masthugget längre, som fattigpensionärer har de förpassats till någon av stadens förorter, härjad av shariapoliser, bilbränder och gängskjutningar. Paret som förr var trogna socialdemokraterna lägger nu sin röst på Sverigedemokraterna.

Att arbetarklassen ignorerats både politiskt och medialt har demokratin dyrt fått betala. Socialdemokraterna går stadig kräftgång i opinionen och förlorar både LO och den starka väljarbasen i de gamla brukssamhällena till ständigt växande Sverigedemokraterna. Den svenska konsensuskulturen är snart ett minne blott och det ska bli skrämmande fascinerande att se hur svenska politiker, medier och kulturarbetare ska försöka orientera i en splittrad verklighetsbild där folket kommer bli allt djupare oense rörande människo- och samhällssyn och de mest grundläggande värderingarna.