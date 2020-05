Rekordstort intresse – sajten kroknade när Persson och Nya packet spelade: "Otroligt varma och peppande"

Över tio tusen startade strömmar på väldigt kort tid. Det fick specialsajten för Hälsingland live att tillfälligt krokna.

– Det var ett så stort, genuint intresse för konserten. Vi hade nästan 10 000 besökare på sajten under första kvarten och det fick servrarna att vika ner sig tillfälligt. Men precis som under hela detta projekt har våra tittare varit otroligt varma och peppande och visade stor förståelse och tacksamhet så fort problemet var åtgärdat, säger producenten Emil Westberg.

Lyckligtvis finns konserten med Per Persson och Nya packet, samt de övriga konserterna i Hälsingland live, kvar att titta på en tid framöver.

Nedan kan du se konserten med Per Persson och Nya packet:

Ytterligare ett problem som drabbat projektet är bedragare, berättar Emil Westberg. Redan vid den första konserten med Östen med resten började fejkade länkar att spridas via Facebook, där den som klickade in via en sådan uppmanades att ge ifrån sig sina personuppgifter.

Inför konserten med Perssons pack eskalerade bedrägeriförsöken och Emil Westberg fick ta kontakt med Facebook för att försöka få bort fejkade evenemangssidor och hundratals kommentarer med länkar till bedrägerievenemang och sidor.

– Jag blev helt mörbultad av allt kaos kring det där. Den här gången hade bedragarna växlat upp några tusen procent. Vi såg att de mobiliserade mer men vi gjorde vad vi kunde för att stävja det, säger Emil Westberg.

Han betonar att konserterna ska vara helt gratis och inte kräva någon inloggning alls, varken här på helahälsingland.se eller på specialsajten Halsinglandlive.com.

Bortsett från bedrägeriförsöken kan Emil Westberg redan nu konstatera att satsningen blivit en succé. Hittills har konserterna strömmats 40 000 gånger sedan premiären i slutet av april.

– Att driva det här projektet har varit en dröm. Att se en idé ta form och förverkligas i händerna på alla dessa skickliga inblandade och sedan mötas av all kärlek och tacksamhet från publiken och tittarna har berört mig djupt. Jag vill rikta ett stort tack till alla musiker, filmare, tekniker, finansiärer och framför allt till publiken för ert engagemang och er värme, säger Emil Westberg.

Här kan du se alla konserter i repris:

Projektet Hälsingland live innehåller sex digitala konserter med lokala artister. Konserterna har spelats in på Bollnäs kulturhus som liveuppträdanden – som sedan sänts gratis på vår sajt helahälsingland.se. Alla konserter går att se genom att klicka på länkarna nedan:

Konsert #1: Östen med Resten.

Konsert #2: Lena Jonsson Trio.

Konsert #3: Pär Engman.

Konsert #4: Kristine West, Erik Rydvall och Ale Möller.

Konsert #5: Anna Sahlene och Blues Transfusion.

Konsert #6: Per Persson och Nya Packet.

Konserterna går att se i repris våren ut. Alla konserter är gratis att ta del av och kräver ingen inloggning eller att du ska uppge dina personuppgifter. Projektet Hälsingland Live arrangeras av Kulturenheten, Bollnäs kommun, med stöd av Bollnäs Bostäder, Bollnäs Energi, AEFAB, Ljusdalshem, Studieförbundet Bilda och Hälsinglands Sparbank, samt helahälsingland.se.