Rekordstort intresse för Järvloppet – arrangörer hoppas på folkfest: "Vill utveckla konceptet"

För femte året i rad kommer löpare och motionärer att samlas i Järvsö för att springa, och i år möts motionärerna av några nyheter. Bland annat har ultradistansen, 53 kilometer, bytts ut mot ett maraton, 42 kilometer.

– Maraton är en mer etablerad distans – en OS och VM-distans, säger Andrea Lönnmo som är samordningsansvarig.

– Det är några som springer halvmara och något färre, men fortfarande många, springer maraton. Men väldigt få springer ultra. Det krävs en helt annan tid för träning och uppbyggnad för det, säger han.

Läs även: Familjefest då fjärde Järvloppet gick över stock och sten: "Utan löpare och utan frivilliga hade det inte gått"

Andreas Lönnmo berättar att det finns ett stort intresse för sådana här typer av motionsevent.

– Det är ett stort brus kring sådana här löpartävlingar, och i dag kan man springa en sådan här tävling per dag, någonstans runt om i Sverige och Norden. Traillopp har vuxit enormt, säger han.

Läs också: Sanne Parkow – den ofrivilliga löparen: "Man blir inte lika andfådd på gymmet"

Järvloppet har i år lockat rekordmånga. Något som syns tydligt på antalet föranmälningar som var betydligt färre förra året berättar samordningsansvarige.

I år har arrangörerna även sett ett ökat intresse bland de yngre.

– Vi har lagt mer energi på barnsidan och i år har vi fått in ännu fler föranmälningar än tidigare år, säger Andreas Lönnmo, som berättar att Järvsö IF bjöds in redan förra året för att hjälpa till med barnloppen.

Intresset för löpning i terräng är stor, enligt Andreas Lönnmo, och han tror att omgivningen gör sitt till.

– Vi vet att Järvsö och Hälsingland erbjuder en härlig upplevelse oavsett anledningen till att man kommer hit.

Förra året kom många för att titta på de som deltog i tävlingen.

– Det blev den här känslan av folkfest. Och vi hoppas att många anhöriga, bybor och turister tycker att det här är kul att komma och titta på även i år, säger Andreas Lönnmo.

Har du några tips till de som vill börja springa?

– Mitt tips är att inte ha för bråttom, och spring inte för mycket i början, säger han.

– Många lägger förväntan på stjärnorna och så landar man någonstans strax ovanför trottoarkanten.