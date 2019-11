Rekordsänkning i sitt första JSM – Elsa Bergh bara hundradelar från medalj: "Har gått lite halvtrögt"

SM i simning avgörs från onsdag i Eskilstuna med mästerskap för både juniorer och seniorer.

Elsa Berghs första dag gav fina kvitton på att talangen från Söderhamn, som nu representerar Njurunda, har något bra på gång.

En femteplats i JSM-finalen följdes upp med en sjätteplats i seniorfinalen, men det hade lika gärna kunnat sluta med medalj.

– Jag är jättenöjd. Jag "persade" med nästan två sekunder och gick under 1.10 som är en gräns man vill komma under. I juniorfinalen fattades det 16 hundradelar till bronset, så det hade kunnat bli medalj. Men jag ser allting som ett stort plus, säger Elsa Bergh, som avslutade dagen med en femteplats i stafetten över 4x50 meter bröstsim.

Just bröstsimmet är hennes starkaste gren just nu, bevisat i totalt sex medaljer i Sum-Sim, mästerskapet för simmare upp till 16 år.

– Jag simmar egentligen alla olika simsätt, och ganska mycket medley, men sen fastnade jag för bröstsim och det är det jag satsar på nu i helgen, säger Elsa Bergh.

Det här är hennes första JSM där hon har rätt ålder, och nu följer tre år till med möjlighet att plocka medaljer. Och kanske kommer det redan under helgen – för både 200 meter och 50 meter bröstsim återstår.

– Jag har bra självförtroende inför de andra distanserna nu. Det känns väldigt, väldigt roligt att vara så högt upp när det är så många som simmar i landet, säger hon.

Bollnässimmaren Martin Schön är också på plats i Eskilstuna. Under torsdagen så var han ytterst nära att nå en B-final på 200 meter bröstsim, men fick till slut nöja sig med en 19:e plats