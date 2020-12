Rekordnoteringar under julveckan – smittskyddsläkaren om Ljusdal: "Bara toppen på isberget"

Att Ljusdals kommun skulle ha en relativt liten smittspridning i jämförelse med sina grannkommuner är ett minne blott. Ljusdal har seglat förbi både Bollnäs, Nordanstig och Ovanåker, när det kommer till andelen positiva provsvar sett till hela pandemin, och börjar nu också närma sig Hudiksvall.

Antalet smittade i Ljusdal har ökat för varje vecka i december och nådde än en gång rekordnoteringar under julveckan, då andelen testade med positiva provsvar låg på drygt 27 procent. Det var den största andelen positiva provsvar i hela Gävleborg under samma tidsperiod.

– Det är oklart varför smittspridningen ökar just nu och just där. Det har varit flera olika kluster under pandemin och oftast är det slumpen som avgör. Sen skapas en snöbollseffekt med fler fall, och det förstärks, förklarar Christian Ehrenborg.

Han tror att det finns betydligt fler smittade i Ljusdals kommun än vad statistiken visar.

– Det finns ett jättestort mörkertal, det här är bara toppen på isberget. Man måste väga samman en massa statistik och ändå får man inte rätt, det är ett problem även för expertmyndigheterna. Man får hela tiden omvärdera, det är som att göra en väderleksprognos för sju veckor framåt, det går bara inte.

Läs även: Ljusdals omsorg går på knäna – fler klusterutbrott och dödsfall på äldreboendena: "Otroligt ansträngt"

Men trots svårigheterna i att göra prognoser är Christian Ehrenborg försiktigt positiv inför kommande veckor.

– Vi ser tecken på att ökningen avstannat och att vi är på en konstant hög nivå. Det är vanskligt att dra några slutsatser på bara några dagar, men tittar man på mönstret så har vi en stabilt hög nivå som sannolikt börjar dala lite, om man tänker positivt. Vad det beror på är inte säkert, kanske är det att alla gör som de ska och följer restriktionerna.

Utifrån den situation som Ljusdals kommun befinner sig i, hur ska man som kommuninvånare tänka just nu?

– Alla vet ju hur det funkar vid det här laget, det är ingen magi utan ren mekanik. Viruset överförs främst genom nära kontakter och droppsmitta, så det är det nästan uttjatade budskapet om social distansering, god handhygien och så vidare. Det är det som hjälper för att förhindra smittspridningen.

Läs även: Coronaläget ljusnar i Gävleborg – smittspridningen bromsad: "Vi har nått toppen"

Christian Ehrenborg slår också ett slag för användandet av munskydd.

– Det gäller att vara ödmjuk inför vetenskapen och det finns studier som talar för att det finns en nytta med det.

Har du koll på de senaste restriktionerna från folkhälsomyndigheten? Här hittar du dem: