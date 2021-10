Rekordnota för hyrpersonal i vården: "Behövdes för att klara pandemin"

Region Gävleborg köpte under första halvåret i år in hyrpersonal för drygt 200 miljoner kronor. Det är en kraftig ökning jämfört med tidigare. Förklaringen är det hårda trycket på covidvården.

– Vi behövde hyra in för att minska belastningen på vår egen personal, säger biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör Susanna Björklund.