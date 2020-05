Rekordmånga saker lämnas till Erikshjälpen – men försäljningen backar: "Har varit extremt nu"

På lagret hos Erikshjälpen i Bollnäs är hyllorna välfyllda. Böcker, porslin, kläder, möbler och leksaker står staplade i kartonger eller är sorterade i säckar.

April blev en hektiskt månad, konstaterar butikschefen Margita Söderqvist.

– Under den månaden är det oftast mycket, men det har varit extremt nu vilket vi är väldigt tacksamma för, säger hon.

Samtidigt som allt fler grejer började komma in försvann också en stor del av volontärerna som arbetat för Erikshjälpen, eftersom en majoritet av dem är i riskgrupp för coronaviruset.

– Vi tappade 28 volontärer över en natt, nu har vi fyra kvar.

Utöver volontärerna har Erikshjälpen i Bollnäs åtta anställda på hel- eller deltid och ett par personer som gör arbetspraktik eller arbetsrehabilitering.

– Det är stor skillnad att vara utan volontärer men vi anställda gör så gott vi kan. Man ska ju inte var här om man tillhör en riskgrupp.

Anledningen till att så många saker lämnat in nu tror Margita Söderqvist också har med viruset att göra.

- Många är hemma och har gott om tid att rensa ur, säger hon.

Just nu säljs inte varorna i samma takt som de kommer in. Efter påsken har försäljningen gått upp något, men är fortfarande mindre än vanligt och har gått från runt 800 sålda varor per dag till 400.

– Det handlar om en nästan halverad försäljning för vår del. Men vi kämpar på, säger Margita Söderqvist.

I vanliga fall går också en hel del av de saker som skänks till Erikshjälpen vidare till Lettland, genom Bollnäs biståndscenter. Där är det stopp för tillfället, vilket gör att lagret fylls ännu snabbare.

– Vi har ett fullt släp idag som vi väntar på att få iväg.

För att kunna lagra allt på ett smidigare sätt kommer Erikshjälpen nu att flytta gåvomottagningen, till ett större rum i andra änden av byggnaden.

– Det kan vara extremt mycket som lämnas annars också, men på en lördag som nu kommer det bil efter bil. Men det är ju ett lyxproblem, säger Margita Söderqvist.

I butiken har man vidtagit åtgärder för att minska smittspridning, som handsprit, markeringar på golvet och plexiglas i kassan. Antalet personer inne i butiken samtidigt hålls också nere.

– Det har varit lite kö utanför. Det fungerar jättebra, det är ingen som jag har bett vänta som har tagit illa upp, säger Bodil Einemo, styrelseordförande för Erikshjälpen Bollnäs.