Rejält rekord när Holmfest samlade in pengar till Cancerfonden: "Man blir peppad inför femårsjubileet"

Allt är inte sammanräknat än, men som det ser ut så kommer den fjärde upplagan av Holmfest ha samlat in mellan 65 000 och 70 000 kronor till Cancerfonden.

– Det var en riktig kanonkväll. Vi slog rekordet rejält, säger Peter Rudhberg.

Eat and Meet gjordes under lördagen om till en hårdrocksklubb och banden Cedron/Rats, The Hawkins och Liv Sin levererade tunga riff hela kvällen. Det var en blandning av band som verkade tilltala många.

– Vi utgår från oss själva och vår musiksmak. Vad skulle vi vilja se under en kväll. Då brukar det bli bra, säger Peter Rudhberg.

Han tycker att de är ett starkt team bakom Holmfest som nu börjar få rutin på att arrangera konsertkvällar.

– Vi känner att vi blir bättre och bättre på att styra upp det här. Det krävs en del jobb för att tömma ett kafé och göra om det till konsertlokal, men allt föll på plats. Vi hade inget teknikstrul och banden var supernöjda, säger han.

Det förra rekordet låg på omkring 40 000 kronor och totalt har Homfest nu bidragit med närmare 200 000 kronor till Cancerfonden. Arrangörerna har definitivt fått blodad tand och satsar mot ett femte år.

– Vi ska samlas snart och summera årets Holmfest och börja titta framåt. Vi får se om vi slår på stora trumman när det är jubileum, säger Peter Rudhberg.

Förutom att de samlar in pengar för en bra sak tycker han att de fyller en lucka i Söderhamns livemusikscen. Eller snarare bristen på scen.

– Det är alldeles för lite livemusik i Söderhamn nu. Man törstar efter det. Det finns så mycket musik i den här staden men ingenstans att spela, säger han och avslutar:

– Vi får se var och när vi dyker upp nästa gång. Det är i alla fall säkert att vi dyker upp.