Rejält regnväder på väg in: "Lågtrycket parkerar i två dagar"

Regnvädret ser ut att dra in sent under onsdagskvällen, eller under natten mot torsdagen.

– Det kommer att beröra stora delar av Hälsingland under natten och morgonen, säger Per Holmberg, meteorolog på StormGeo.

Enligt prognoserna, som dock kan vara osäkra, kommer lågtrycket ligga kvar även under fredagen.

– Lågtrycket parkerar i två dagar, så det finns risk att det kan komma väldigt mycket regn, och därmed finns det också risk för översvämningar. Störst risk för stora mängder finns längs kusten. Men det är stor osäkerhet i prognoserna, det kan bli så att det mesta hamnar över havet i stället.

SMHI har gått ut med en klass 1-varning, som innebär att det finns risk för 35 millimeters regn under 12 timmar i hela Gävleborgs län.

I och med lågtrycket blir också temperaturen lägre på dagarna, under tiden det regnar omkring 14–15 grader, och vid uppehåll uppåt 20 grader.

Och lågtrycket fortsätter påverka.

– Det ser ut som att det kommer ligga kvar under fredagen. Först framåt lördagen ser det ut att verkligen dra bort. Då blir det tillfälligt soligare och uppehåll, men under söndagen kan det dra in ett nytt lågtryck, säger Per Holmberg.