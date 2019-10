Regionens storvinst i nya bidragssystemet dröjer – full utdelning först om fyra år

Riksdagen väntas senare i höst säga ja till ett förslag om ett nytt kostnadsutjämningssystem för regioner och kommuner.

Ett sådant system finns redan i dag men regeringen tycker att det är otillräckligt och vill jämna ut kostnaderna mellan storstadsområden och landsortsområden ännu mer.

Som tidningen berättat hör Region Gävleborg till vinnarna i det nya systemet. Enligt tidigare beräkningar skulle regionens årliga utdelning i systemet öka med 86 miljoner kronor. Nya beräkningar från SCB visar att ökningen blir ännu större, 106 miljoner kronor.

– Det handlar om en ökning per invånare på 371 kronor, konstaterar Bo Svedberg, ekonomidirektör, Region Gävleborg.

Systemet är tänkt att införas redan nästa år. Men Region Gävleborg får vänta fram till 2023 innan alla de nya pengarna tickar in. Först då kommer nämligen systemet att vara fullt genomfört. Under 2020-22 kommer regionen att tvingas bidra till ett omställningsbidrag som ska gå till till de regioner som förlorar på det nya systemet. Det gör att regionens "vinst" i utjämningssystemet under de åren blir betydligt mindre. Bidraget kommer att kosta regionen 72 miljoner kronor 2020, 29 miljoner kronor 2021 och fyra miljoner kronor 2022.