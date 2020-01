Regionen inför ny avgift för recept – så ändras sjukvårdstaxorna i Gävleborg

Varje år görs en översyn av patientavgifterna i Region Gävleborg. Inför 2020 har beslut fattats om följande förändringar:

+ En receptavgift på 100 kronor tas ut för beställda och utfärdade recept via telefonkontakt, 1177 Vårdguidens e-tjänst eller på annat sätt än vid ett tidsbokat besök.

+ En patientavgift på 200 kronor per besök kommer att tas ut för sjukvårdsbesök hos undersköterska.

+ Egenavgiften för ortopedtekniska skor höjs med 100 kronor per par, både för vuxna och för barn. Ny egenavgift för vuxna blir 900 kronor per par, och för barn 300 kronor per par.

+ Ungdomar 13-17 år slipper betala avgift när de uteblir från eller kommer sent till bokat besök i sjukvården.

Oavsett avgiftsförändringarna kommer ingen att behöva betala mer än 1 150 kronor per år i patientavgifter. Högkostnadsskyddet ligger kvar på samma nivå som tidigare.