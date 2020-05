ROMME. Efter 1,5 år i Frankrike fick Krister Jakobsson i februari in topphästen Ready For More i träning. På onsdagskvällen var det dags för comeback. I ett breddlopp fick han en fin resa i tredje ytter och draghjälp fram till 300 kvar då han fick anfallsorder och på linjen fick han tag i ledande Västerbo Grobois via 1.11,2 sista tusen. Segertiden blev 1.14,2a/2 140 meter när han tog första segern sedan juli 2018, men den fjortonde totalt på 44 starter.

Mats Persson