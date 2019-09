RECEPT: Tobias Annerhult lagar sotad lammtartar och lammtacos med gremolata

"Bä bä vita lamm …" Hörde jag personen bredvid mig nynna, sedan tystnad några sekunder. "Lamm, al Fårno." Tyst nästan 30 sekunder, sedan silence of the lambs.

Vi båda skrattar så tårarna rinner, det här är livet tänker jag. Och för er som inte äter kött ber jag om ursäkt. Det är inget illa ment och jag lagar precis lika gärna mat utan kött som med!

Dagen började med att vi fick två hela lamm från Onsängs gård, och strax därefter kom Britt Marie med stora lådor färska lökar och otroligt fin gemsallad. Nu har jag och min kollega stått tysta ett tag och försvunnit in i våra tankar, små tester och egna små variationer, som det ofta blir när man gör mice en place. (preparerar mat)

Men så dyker ordvitsarna upp, som båda stått och fnulat på en stund och det är i sådana stunder jag älskar mitt jobb. Där råvarorna är lokala och kvalitativa och man lägger all sin fokus på sina sinnen, men vips så bryts det av hjärtliga skratt.

Vi har fått i uppdrag av Matvärden att laga lamm på Lammets dag uppe på Stenegård. Lamm är otroligt gott och att det smakar annat än kanongott tycker inte jag stämmer.

Lotta, som har fåren, lärde mig en hel del om hur ålder, kön och foder kan spela stor roll för hur lammet smakar.

Den här gången styckade vi själva och förberedde tre maträtter lagade på hela lammet. Rätterna tillagade vi över eld i en stor grill, där vi även hängde upp lökarna och lät köttsafterna från lammet konfitera den förkokta potatisen. Yum!

Det gick helt enkelt som en dans – La, La Lammba …

Tobias Annerhult

Sotad lammtartar

4 personer

200 g lammfilé

1/2 dl örter, som persilja, körvel, gräslök, timjan, finhackat

1 msk olja som du gillar

2 tortillabröd eller 4 salta kex

Salt och peppar

Gör så här: Ta ut filén ur kylen en timme innan tillagning så att den är rumstempererad. Värm på en gjutjärnspanna så den blir ordentligt het. Salta och peppra filén och lägg den direkt i pannan, vänd efter cirka 15 sekunder. Tanken är att den endast ska få sotad yta men vara rå i mitten.

När den är sotad på båda sidor – skär i fina långa strimlor och sedan tvärs över så att det blir små, fina kuber. Lägg dem i en bunke, hacka ner lite örter, några droppar citron, salt och peppar. Stek på tortillabrödet i lite olja så att det blir till ett "kex" och lägg det på hushållspapper.

Lägg en halv matsked tartar eller mer på några brutna bröd eller kexen, garnera med flingsalt och en ätlig blomma om du känner för det! Tartaren kan serveras kall, ljummen eller varm!

Lammtaco

1 lammstek

6 potatisar

Olja

Salt, peppar, rosmarin, rosépeppar

Små rundlar tunnbröd, tortillabröd eller tacoskal

Gremolata

1 dl örter, samma som till tartaren

2 vitlöksklyftor

2 dl olja som du gillar

Salt, peppar, citronsaft

Gör så här: Gnid in steken i kryddorna och låt marinera över natten. Har du en vakuummaskin så vacca in. Ta ut steken på morgonen och bryn den över alla sidor. Sätt sedan in i ugnen på 85 grader och gå till jobbet eller gå ut i trädgården och bygg en grillställning. Framåt eftermiddagen/kvällen, efter cirka 8 timmar, borde steken vara så mör och fin att den med nöd och näppe håller ihop. Bind upp den med ståltråd och häng över grillställningen.

Tärna varje potatis i 12 bitar och koka en kvart. Om du inte känner för att bygga en grillställning kan du lägga potatisen i en ugnsfast form med galler, lägg lammsteken ovanpå och låt fettet rinna ner och konfitera potatisen i en halvtimme. Ugnen kan vara på 85 grader även då. Har du byggt grillställning - låt lammsteken hänga över potatisen som ligger i form på grillen i ungefär en halvtimme.

Glöm inte gremolatan där du hackar örter och vitlök fint och blandar med en god olja. Värm på brödet och fyll varje taco med lite potatis, kött och ringlad gremolata. Lammtacos!