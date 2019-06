Recension: Rymden har gått från framtidsoptimism till deppig flyktväg för mänskligheten

Ofattbart nog har ett halvsekel gått sedan människan för första gången satte ner sin fot på månen. Redan när jag var barn på 1980-talet tedde sig månfärden som någonting från ett avlägset förflutet, och då hade inte ens två decennier passerat.

”Det som för mindre än hundra år sedan fortfarande var science fiction – att bryta sig loss från jordens dragningskraft, att fara till månen – är redan så avlägset att det hände i ett annat sekel”, skriver Maria Küchen i sin nya essäbok ”Rymdens alfabet”.

Rymden har alltid representerat en framtidsvision, men för mänskligheten är rymden nu också en del av det förflutna. Bara att det finns ett ord som ”rymdarkeologi” är fascinerande, två ord sammansatta som tycks vilja repellera varandra.

Under läsningen märker jag att jag alltjämt fascineras av rymden som en del av framtiden, men är mindre intresserad av rymden som en del av mänsklighetens förflutna.

Maria Küchen gav för ett par år sedan ut essäboken ”Att flyga” om flygets historia, nu stiger hon ännu högre i atmosfären, låter den blå himlen bli mörk rymd. Då en flygets kulturhistoria, nu rymdens kulturhistoria. Hon strukturerar upp ämnet alfabetiskt, pressar in berättelserna under varsin bokstav, från ”Apollonprojektet” till ”Örnen har landat”.

Maria Küchen är en riktig rymdnörd och sakkunskapen går inte att anmärka på. Svårigheten för nördigt passionerade skribenter är att förmedla passionen även till dem som tar del av ämnet med ett något svalare intresse. Författaren är en professionell skribent och lyckas till stor del med den delikata uppgiften att skriva initierat utan att drunkna i detaljer.

Bitvis blir ändå förståelseglappet för stort, som när hon nästan knäfaller inför någon åldrad rymdhjälte och jag själv kliar mig på huvudet och försöker minnas vem personen ifråga är.

NASA och det amerikanska rymdprogrammet hör till allmänbildningen, mindre känt är det sovjetiska rymdprogrammet, även om de flesta känner till namn som Gagarin och Lajka (all denna uppståndelse över att människan erövrat rymden, och så skickade vi upp en annan art först). De nya bitarna som hon tillfogar pusslet ger liv till läsningen, likaså de perspektiv som utmanar de klichéer som blivit en del av rymdfärderna.

Som, för att ta ett exempel, de astronauter som har fått hjältegloria, de som med livet som insats lämnade hemplaneten för att sticka en amerikansk flagga i månen. Hjälten Neil Armstrong är jag inte så intresserad av, däremot blir jag alert under läsningen när Maria Küchen skriver om hur han var en sörjande fader när han blev den första människan på månen. Dottern dog av en hjärntumör vid två års ålder. Filmen ”First man” väckte manlig kommentarsfältsvrede när Neil Armstrong i denna porträtterades mer som människa och mindre som hjälte. Filmen visar honom inte sticka flaggan i månen, däremot hur han går åt sidan och med en tår lämnar dotterns armband i en krater.

En annan detalj som gör rymden levande är förkylningar. Vilken mardröm att vara förkyld med rymdhjälm på.

När människan för första gången satte sin fot på månen 1969 fanns det en optimism i erövringen av rymden. To boldly go where no man has gone before, som de uttrycker det i tv-serien ”Star trek”. I dag förknippas erövringen av nya himlakroppar snarare med det faktum att människan kan behöva ett nytt hem i universum om vi fortsätter att försämra livsförutsättningarna på den hemplanet som vi redan har.

Rymden har också blivit en lekplats för miljardärer med storhetsvansinne. Om vårt hopp om mänsklighetens överlevnad hänger på Elon Musk – som skapade nyheter genom att skicka upp en bil i rymden – kanske vi inte ska förvänta oss för mycket. Privata initiativ inom rymdindustrin är tidens melodi.

Femtio är en lång tid. De som följde månlandningen 1969, nog måste de ha föreställt sig att mänskligheten skulle ha nått längre ett halvsekel framåt i tiden. Baser på både månen och Mars måste ha setts som självklara och inte allt för orealistiska drömmar.

Har vi lärt oss någonting om rymden av det gångna halvseklet, är det att den inte låter sig erövras så lätt.

*

LITTERATUR

Maria Küchen

”Rymdens alfabet”

(Natur och Kultur)