Filmsvepet: Julia Roberts strålande som kämpande mamma och skräck blir till komedi – men pengar kan inte dölja ett dåligt manus

”Happy death day 2U ”– uppföljaren satsar på humor

I den här filmseriens andra del har man lämnat skräck-genren och ogenerat gjort 1980-talskomedi av tidsloopen som alltid slutar i våldsam död. Det passar utmärkt.

Tree ägnade hela "Happy death day" (2017) åt att vakna upp på sin födelsedag, bakis och arg, och sedan uppleva en allmänt jobbig dag som avslutades med att hon blev brutalt mördad av en maskförsedd galning.

Sedan vaknade hon upp till exakt samma dag igen. Och igen. Och igen. När hon nu – ännu en gång – tvingas uppleva samma dag håller hon – begripligt nog – på att krevera.

Märkligt nog blir det däremot ganska kul att sitta i publiken och ge sig hän åt denna gigantiska déjà vu-upplevelse. Här har man släppt alla hämningar och kör på komedispåret fullt ut, vilket är ett lyckat drag.

Miranda Sigander/TT

”Ben is back” – gripande om familj som drabbats av missbruk

Julia Roberts spelar en mamma som kämpar för sin missbrukande son under 24 svettiga timmar. Det är svårt att inte gripas av en sådan premiss, tyvärr håller den inte riktigt hela vägen.

Precis som i den på sina håll fortfarande bioaktuella "Beautiful boy" med Timothée Chalamet och Steve Carell fokuserar dramat på hur en förälder tappert kämpar för sitt barns liv.

Ben spelas mycket bra av Lucas Hedges ("Manchester by the Sea"), som är son till regissören Peter Hedges ("Min brors flickvän"). Tyvärr håller den där koncentrerade känslan av förtvivlan, hopp och självrannsakan som föds på AA-mötet i filmens inledning inte i sig rakt igenom, i andra halvna tar ett nästan thrillerartat spår vid. Det är inte helt igenom lyckat men sammantaget blir "Ben is back" en arbetsseger för främst Julia Roberts, vars hårt prövade mamma aldrig ger upp.

Miranda Sigander/TT

”Eld & Lågor ” – Gröna Lund mot Nöjesfältet i glittrig kärleksfilm

Regissörsduon Måns Mårlind och Björn Stein är tillbaka med en verklighetsbaserad film om förbjuden kärlek i tivolimiljö. Det är fantasieggande och vackert, men formen har fått gå före innehållet.

Vi kan kalla dem Romeo och Julia på Djurgården. På 1930-talet var Ninni Nilsson och John Lindgren arvtagare till varsitt tivoli, på varsin sida om Allmänna Gränd – det tjusiga Gröna Lund och det lite folkligare Nöjesfältet – och deras familjer hatade varandra. Under kulörta lyktor och till doften av sockervadd blev Ninni och John förälskade, till sina fäders fasa.

Familjen skiljs åt av klass och härkomst. Nilssons är gammelrika och rågblonda medan Lindgrens, som tidigare ägt ett kringresande tivoli, beskrivs som "tattare" (en gammal och nedsättande benämning på svenska romer och resande). Den svenska nazismen har också en roll i filmen.

För att vara verklighetsbaserad är "Eld & lågor" allt annat än förankrad i verkliga livet. Istället svävar den över marken som en färggrann heliumballong. Mårlind och Stein använder hela sin arsenal av lekfulla filmgrepp, från skira drömscener till fjärilssvärmar och snurrande kameror.

Men i kontrast till det skimrande utanpåverket känns manuset ofta tunt och torftigt. Rollfigurerna är tecknade med trubbig blyertspenna, och särskilt illa ställt är det med kvinnorna.

Karin Svensson/TT

”Alita: Battle angel” – snygga effekter, men det räcker inte

Efter två timmar av snygg men halvtrist cyberpunkseskapism är det bara att konstatera att det viktigaste i den här storfilmen glömdes bort: Manuset.

James Cameron ("Avatar") har jobbat jättejättelänge med den här filmen. Så länge att han till slut inte hade tid längre, utan fick lämna över till Robert Rodriguez ("Sin City", "Spy kids"). Men trots all tid, all energi (och alla pengar) som har plöjts ned i detta projekt är resultatet en visserligen effekttung men rörig och ganska långtråkig historia.

"Alita: Battle angel" bygger på en mangaserie om en cyborg med extraordinära stridskunskaper. Historien utspelas 500 år fram i tiden, då förödande krig har ägt rum.

Givetvis finns det många scener som är coola och ser mycket snygga ut. Men 2019 är det dags att lägga ribban högre än så. Det går att göra vad som helst med datorer i dag. Ett vettigt manus däremot, det är fortfarande lika svårt som alltid att skruva ihop.

Miranda Sigander/TT