BILDEXTRA: Avesta art – festen som kom av sig: ”En av de svagaste på länge”

Verket är en speciell miljö, det är allom bekant. Byggnaden omsluter både besökare och konstverk med dramatiskt mörker och skrovlig slagg. Vore man lite mer som Persbrandt skulle man väl kalla den för ”den stora svarta munhålan” eller något liknande. Det är dock inte nödvändigt att ytterligare mystifiera platsen för att konstatera att den ställer stora krav på de konstverk som visas.

Samspelet mellan konst och lokal brukar oftast fungera väl, för maximal wow-faktor. Och i år var det som upplagt för en utställning med extra allt, när Avesta art tar fasta på stadens hundraårsjubileum.

Utställningen lever inte upp till de förväntningarna. Snarare är 2019 års upplaga en av de svagaste på länge. Den vane besökaren kommer att strosa förbi områden där man vanligen brukar möta konst, men som nu gapar tomma.

Få verk berör på djupet, även om det finns ljusglimtar.

Den är uppdelat i två sektioner: ”Festen” och ”Presenten”.

”Festen” anspelar dels på den fest som hölls när Avesta fick sina stadsprivilegier (ett tusen gäster, varav endast två kvinnor), dels på årets jubileum.

Festens fokus är internationella konstnärer och huvudnummer är Joana Vasconcelos ”Tutti frutti”, Natasha Dahnbergs ”Sista middagen” och Jacob Dahlgrens ”No conflicts no irony ( I love the whole world)”. Därtill ingår en videoinstallation av Natasha Dahnberg och två av Maider López.

”Tutti frutti” är en lekfull kritik mot konsumtionshets och samtidigt en hyllning av sexuell frigörelse och uppror i Little Richards anda (han blev visserligen frälst, ”botad” från sin homosexualitet och anti-rock sedan). Formen är en gigantisk glass tillverkad av färgglada sandformar av plast. Jag gillar det, man blir både glad och peppad till aktivism.

Dahnbergs trettio meter långa dukning är också bra. På bordet finns ett hundratal stora linneservetter och brun, utspilld kaffesump som kontrasterar mot det vita. Ett antal obelisker, som symboliserar en särskild sort ost som äts i Ryssland under påsk, höjer sig över bordsskivan. Vid en närmare titt visar det sig att servetterna är gjorda av keramik.

Flera av verken är mer intressanta utifrån tillkomst och teoretisk tanke än det faktiska utfallet. Som Jacob Dahlgrens hundra meter långa flaggspel, som tillverkats av familjer i Edinburgh, ett projekt som genomfördes 2013. Det visas nu för första gången i Sverige. Ytterligare fem flaggor designades av Dahlgren och tillverkades hos Svenska kyrkan i Krylbo av kristna och muslimska kvinnor och män. Jag blir mer berörd av själva arbetet än konsten i sig – och det är väl i och för sig gott nog.

Maider López fotoverk ”Arpichelago” iscensattes i Dalälven, där ett antal människor fick interagera med varandra och naturen. Också här blir tanken på hur de tog sig ut på de små kobbarna och stenarna i vattnet mer spännande än själva bilderna.

Hela upplägget har svårt att gifta de teoretiska ambitionerna med resultatet. Det talas om metoo, kulturell- och religiös identitet samt firandet kontra exkludering. Det är svårt att bena ut denna överbyggnad utifrån vad som faktiskt visas.

I arbetet med sektionen ”Presenten” bjöds tre grannkommuner in att delta. Fagersta, Nora och Smedjebacken har lånat ut ett antal verk från sina samlingar. Gemensamt är att de skildrar industrihistoria och bruksmiljöer från olika epoker och perspektiv. Här finns bland annat skisser och teckningar av Johan Ahlbäck, grafiska blad av Julie Leonardsson och arbetarskildringar av Ragnhild Nordensten.

Just denna sektion lyfter inte. Den känns lös i konturerna och de inlånade – ofta ganska anspråkslösa – verken kämpar om uppmärksamheten med sin omgivning.

I ”Presenten” ingår också ett helt nytt verk, ”Järnkväden”, av Torbjörn Grass. Det är ett ljudverk på drygt åtta minuter som framförs på en utvecklad och utbyggd version av hans ”Grassofon”, ett instrument där magnetism frambringar ljud ur olika metallföremål.

Här fungerar allt från korvburkar till klädskåp och genomborrad pansarplåt som resonanslådor för de ljudvågor som bygger upp verket. ”Järnkväden” (vilken magisk titel!) blir ett av de verk som jag kommer att bära med mig från årets utställning. Ljudloopen är datorstyrd och fungerar som en fin pendang till Torbjörn Grass andra installation i rummet bredvid, ”Opera tactile”, där besökaren själv får banka på plåtar och spiralfjädrar. Den tillhör sedan länge inventarierna på Verket.

Andra verk ur den fasta samlingen har fått nya platser, och därmed ser man dem på nytt sätt. Jag hade exempelvis inte tidigare lagt märke till ett porträtt av Bo Ek ur serien ”Arbetets målningar”. Tomas Nordbergs fina verk ”Ett stycke tid” har också fått en ny plats och ett nytt sammanhang.

De permanenta verken hör faktiskt till årets bästa. Det är givetvis inte så det ska vara, även om de för all del är permanenta av en anledning.

Konst

Avesta art

Medverkande konstnärer:

Festen: Jacob Dahlgren (sv), Maider López (spa), Natasha Dahnberg (ry/sv), Joana Vasconcelo (por).

Presenten: Torbjörn Grass, Claes Ahlberg, Johan Ahlbäck, Henk Brass, Fredrik Johansson Marle, Rune Johansson, Julie Leonardsson, Ann-Charlotte Nordahl, Ragnhild Nordensten, Bert Olls, Ulla Zimmerman, Ulla Wennberg, Lars Östling

Curator: Linda Wallenberg

Verket, Avesta

Visas 18/5-15/9