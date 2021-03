Ränn i Ljusdal tar nya tag – blir dag för alla idrotter: "Loppet blir del i en större folkfestdag"

I fjol tvingade pandemin dem att ställa in, men nu tar de sats igen. I sommar arrangerar Ljusdals IF och Ljusdals BK en dag där de vill samla så många idrottsföreningar som möjligt. En del i dagen blir det lopp runt Kyrksjön som tidigare år gick under namnet Ränn i Ljusdal.

– Det var bara ett par veckor sedan vi bestämde oss för att köra, säger projektledaren Anna Nordlund.