Tuff debut för ett år sedan – nu är Martin Jonsson mer redo för värstingklassen i SM: "Bilen har varit nere i molekyler"

Han var framgångsrik som backförare med sin gamla stabila Opel Kadett.

Inför förra säsongen blev det en dramatisk uppväxling i en målmedveten satsning på att förverkliga en gammal dröm om rallycross på hög nivå.

– Sprintern under SM-veckan i Skellefteå blev den första tävlingen, och då hade jag bara fått bilen några veckor tidigare, berättar Martin Jonsson, väl medveten om att det skulle krävas en lite längre startsträcka för att lära sig hantera ett fyrhjulsdrivet vrålåk till specialbygge med 330 mullrande hästkrafter under huven.

– SM blev väl ingen succé, men jag tog mig till en semifinal ändå. Min målsättning nu är att fixa en finalplats, men samtidigt är jag ödmjuk här. Det är tuff konkurrens från många väldigt bra förare, säger Martin Jonsson – inte minst med avsevärd respekt för den sent anmälde Kevin Hansen – förra säsongen VM-förare på rallycrossens allra högsta nivån i Supercar.

En handfull utvalda tävlingar under debutsäsongen gav inte några mer framträdande placeringar, men däremot nog så viktig rutin inför den fortsatta satsningen.

Den avslutande tävlingen i RallyX Nordic – på nya banan runt dragracing-stripen på Tierp Arena – gav också teamet en hel del extra jobb.

– Banan i Tierp tog verkligen hårt på bilen, vi har gått igenom allt och fixat. Den har varit ungefär nedplockad i molekyler. Jag är också mer bekväm i bilen jämfört med förra året, säger Martin Jonsson, som också haft möjlighet att träna på den speciella teknik som krävs med ett underlag av snö och is.

– Normalt under sommarföre är det ganska raka linjer och ingen sladd som ger bäst effekt. Men med snö och is gäller det att vika in mer brutalt i böjen, sladda och få med sig farten ut. Nu handlar det också om en ganska trång och bökig bana, där starten blir väldigt avgörande.

Det handlar såklart Patrik Flodin i rallysprinten – men mer om Ilsbos ess kommer i en separat artikel.

Men även i den spektakulära Crosskart Xtreme finns hälsingeförare med givet sikte på pallen – regerande svenske mästaren Viktor Andersson från Växbo och den mångsidige Mattias Ohlsson från Bollnäs – båda kör för Bollnäs MK.

Samtliga tävlingar under eftermiddagen direktsänds i SVT och SVT Play.