Rådhuskondis får nytt liv – par öppnar kafé och restaurang: "Känns jättespännande"

I de skinnklädda stolarna framför de blå galonsofforna har Malin Åhman och Per Elmefors slagit sig ner. Hyreskontraktet är påskrivet och i april kommer hungriga gäster att ta deras platser i rummet.

– Det känns jättespännande, säger Malin Åhman.

– Och lite läskigt. Jag har varit med och startat restaurang förut, men aldrig i egen regi, fortsätter Per Elmefors.

De berättar att de länge gått i tankarna att starta eget. Malin Åhman är egenföretagare och Per Elmefors har arbetat som kock under hela sitt liv. När rådhuskondis blev ledigt riktades blicken mot 1800-talshuset.

– Jag tänkte att om jag ska vara med och göra det här, så ska det vara här. Det är en lokal som jag går igång på och får idéer till, säger Malin Åhman.

Per Elmefors ser fram emot att sätta sin egna prägel på alla rätter.

– Det ska vara hälsosamt. Det ska inte vara några konstiga E-nummer utan så mycket från grunden som möjligt. Och vi ska försöka få tag i så mycket lokala råvaror som möjligt, säger Per Elmefors.

Malin Åhman flyttade till Söderhamn för drygt 20 år sedan. Det har blivit många besök på rådhuskonditoriet som haft flera olika ägare genom åren. Fastigheten, som byggdes 1877, har sedan 30-talet haft kaféverksamhet till och från. Nu är det Malin Åhman och Per Elmefors tur att skriva konditoriets nästa kapitel, och det var just det historiska som lockade.

– Vi vill behålla karaktären. Det är det som är grejen här, tycker jag. Så det vore ju kul att få igång jukeboxen, säger Malin Åhman.

De har även tankar på att öppna dörrarna för evenemang i lokalerna. Det kan handla om olika typer av mat under temakvällar, föreläsningar eller mindfulness. Bland annat är Per Elmefors sushikock. Att sushi hamnar på menyn under en temakväll är inte omöjligt.

– Man ska kunna må bra i kropp och själ. Det kommer vara inom den genren. Jag tyckte om när det var konst här så kanske kan vi få in en utställning, säger Malin Åhman.

Vad deras restaurang kommer att heta är inte bestämt ännu, men de vill att namnet ska höra ihop med "rådhuskondis" på något sätt.

– Det är roligt när man hittar något som verkligen harmonierar med sig själv, där man får fram själen i huset. Här finns det så mycket historia så det finns mycket att plocka upp. Samtidigt som det ska passa med de behov som finns i dag, säger Malin Åhman.

Fastighetsägarna har tidigare berättat att de vill sälja huset. För tillfället är fastigheten inte ute till försäljning, men den kan komma att bli.

– Vi kan fortfarande sälja även om det är uthyrt. Det är inte helt avskrivet, men det ligger inte till försäljning. Vi tar det lite piano nu, säger Erik "Lubbe" Persson om fastighetens framtid.