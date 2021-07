Publikfavoriten återkommer: "Kul om han kunde komma ner på Europarekordet"

För att det ska finnas gott om utrymme mellan teamet har HMK satt en gräns vid 80 team, och så många kommer det till flygfältet i helgen.

– I fjol hade vi något likande antal. Men vi hade kunnat vara fler. Folk har ringt efter vi stängde anmälan och velat komma och köra, säger Henrik Brink.

En kategori som ökat till helgens test är motorcyklarna. Ett 20-tal motorcyklar är anmälda. Gissningsvis ligger Super streetbike-föraren Mathias Bohlin bakom det ökade intresset. Han har satt nytt personligt rekord på banan, och när sporten talade med honom förra testen sa han att banan i Hudiksvall var den enda som gick att köra på nu.

– Sånt är kul att höra från de som verkligen vet vad de talar om, säger Henrik Brink.

Dessutom blir det lite internationell prägel över startfältet på mc-sidan, då två fransmän, far och son, samt en tysk förare är anmälda.

Nya bekantskaper är också tre SVDA-bilar, Swedish Vintage Dragrace Association, som är liksom namnet visar, vintagebilar.

– Det här är bilar som säkerligen frekvent körde här på 1970-talet, gissar Brink.

I övrigt är det många kända namn som återkommer, bland dem publikfavoriten Mattias Wulcan från Linköping. Wulcan satte nytt banrekord flera gånger om senast han var här. Bästa tid då blev 3,71.

– Det vore kul om han kunde köra 3,6-tider. Han trodde ju själv 3,68–3,69 var möjligt. Extra roligt vore det förstås om han till och med kunde komma ner på Europarekordet. Jag tror det ligger på 3,66, säger Brink.

Efter att ha kört publikfritt sedan i fjol på grund av pandemin, lättade restriktionerna till testen i juni och man fick ta in 100 personer i publiken. Den här helgen får 600 personer per dag komma in på publikplats.

– Vi kommer att ha numrerade biljetter, men ingen förbokning, så det är först till kvarn som gäller, säger Henrik Brink.