Profilen som aldrig försäsongstränat – nu får H/B och Iggesund klara sig utan honom: "Har inte smält det än"

Viktor Jansson faller in i den där kategorin av idrottare som går all in i alla lägen. Sedan seniordebuten som 14-åring säsongen 2008/2009 har den kvicke, och offensive poängmaskinen, faktiskt aldrig hunnit med en enda normal försäsong.

– Jag har sluppit det, det är roligare att springa på en gräsplan än i löparbanan. När jag var i 20-årsåldern så var jag ännu flitigare, då körde jag innebandy och fotboll parallellt, så det kunde vara dubbla träningar om dagarna. Men på senare år har jag alltid kört färdigt en säsong i taget, säger Viktor Jansson och kostar på sig ett skratt.

Men nu är det slut på det. I november gjorde han sig illa i Hudik/Björkbergs möte med Sundsvall, och efter det har han inte spelat någon match.

– Jag gjorde en vanlig sidledsförflyttning och det knäppte till i knät. Men det gick över och smärtan försvann efter en vecka. Sen har jag försökt rehaba en del. När det inte blev bättre så gjorde vi en magnetröntgen och det är främre korsbandsstrukturen som är dålig, säger Viktor Jansson, som i stället för att vara tillbaka till ett allsvenskt kval och sedan spela ännu en säsong i fotbollstrean med Iggesund får inrikta sig på rehabträning.

– Jag fick beskedet förra torsdagen och har inte smält det än. Jag är rädd att det ska komma över mig nu i helgen när vi möter Bollnäs eller i ett kval. Sen är fotbollen körd också. Det här är första gången jag haft en allvarlig skada, det är ovant.

Att för första gången göra ett uppehåll från allt idrottande, hur kommer du klara det?

– Det återstår att se, men jag ska tillbaka absolut, vi kommer ta steget upp i allsvenskan, det är jag säker på, och det kommer bli en stor morot för att komma tillbaka. Nu behöver jag bara ha en tydlig plan att följa.

Din tränare, Kristoffer Asp, säger att din brist på försäsongsträning under karriären kan var en orsak till att du till slut blev skadad?

– Jag vet att han gärna vill se att det är på grund av det, det var mest oflyt nu. Jag hade varit sjuk inför matchen mot Sundsvall och spelade inte i första perioden och hoppade in i andra perioden, men det kanske ligger det något i det.

Nu kommer du få väldigt mycket tid över, har du något mer än fotboll och innebandy i livet?

– Det är mest bara sport, arbete och plugg... Det är det som tagit upp all tid senaste två åren. Är det helg är det matcherna man ser fram mot. Men det ska nog gå bra...

För Hudik/Björkberg så har säsongen rullat på bra även utan Viktor Jansson i laget. Man toppar division 1 Norrland före FBC Bollnäs och är sedan en tid tillbaka klart för kval till allsvenskan.

Så här säger Viktor om chanserna att ta steget upp – och han räknar med att det blir en avgörande matchserie mot just Bollnäs – ett lag man även möter kommande helg.

– Jag ser inte att Bollnäs ska kunna hota oss, inte för att vara kaxig eller skicka nån känga, men vi är bättre spelare för spelare, helt klart. De flesta har ju spelat flera år i allsvenskan och vi har unga spelare nu som fått mogna i ettan och kan blomstra när vi tar steget upp.

Du står på sidan och stöttar, hur är det?

– Det känns pissigt att inte kunna vara med, men jag har sakta skolats in i det eftersom jag varit skadad sen november. Det är hemskt att stå på sidan och inte kunna påverka, man blir bara irriterad.