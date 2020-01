Problem med vattentillförseln på fiskodlingen i Ljusne – fiskarna riskerar att dö: "Det är kritiskt läge"

Vid 22.30-tiden på lördagskvällen slog personal på Ljusne fiskodling larm till räddningstjänsten. De behövde hjälp med att pumpa in vatten i bassängerna där fiskarna föds upp.

– De tar in vatten från älven, men det har blivit is vid intagningen så de får inte in något vatten, säger Ulf Ohlsson, insatsledare vid räddningstjänsten.

Räddningstjänsten är på plats och försöker få in vatten, men vid midnatt var det bekymmersamt.

– Vi pumpar in vatten, men det ger för lite. Det är kritiskt läge nu, fiskarna riskerar att dö, säger Ulf Ohlsson.

