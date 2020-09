Problem med trängsel på krogar – får kritik i coronakontroller: "Fullt med dansande gäster"

Kommunerna i landskapet har under sommaren genomfört ett stort antal trängselkontroller på restauranger, krogar och kaféer med anledning av coronapandemin. De allra flesta aktörer sköter sig så gott som felfritt eller klarar sig med endast mindre anmärkningar. Men fullt så bra har det inte sett ut överallt.

En inspektion av Alen Pub i Söderhamn, som genomfördes för två veckor sedan, avslöjade en rad olika brister. Ett 60-tal gäster vistades i lokalen men inga trängselregler hölls, enligt Söderhamns kommun.

"Fullt med dansande gäster framför scen, band spelar. Fullt vid bardisken hela tiden. Gäster har flyttat på möbler inne i lokalen", står det i protokollet från besöket hos Alen Pub.

Krogens ansvariga, med Taha Alkhatib i spetsen, medger att det som hände under kvällen var "under all kritik" och att de haft problem med att få gäster att lyssna.

De berättar att besökare som inte följer reglerna från och med nu kommer att bli utkastade. För att undvika att krogen stängs eller tvingas till begränsade öppettider har de vidtagit en rad åtgärder, vilket bekräftas av Söderhamns kommun.

– Vi har utökat personalstyrkan, avskedat personal som inte har följt lagar och regler, köpt in nya möbler och möblerat om, säger Taha Alkhatib.

Samma helg gjorde Bollnäs kommun en inspektion av Solstugans säsongsavslutning som på grund av dåligt väder hade flyttats till Rehngården, där över 100 personer var närvarande under natten. Då riktades anmärkningar mot trängsel vid bardisken och vid toalettkön som låg i direkt anslutning till entrén.

Kommunens inspektörer anmärkte också på att gäster gick runt i lokalen med drycker i händerna och umgicks mellan borden.

Ägaren Per Kvarnström säger att han uppskattar kommunens tillsyner.

– Vi kan fallera på något sätt ibland, då får man ta till sig av kritiken och anpassa sig så gott det går, säger han och fortsätter:

– Det var tyvärr svårt att få folk att lyssna den kvällen. Vi hade mycket ungdomar och avslutning med "sittklubb". Det kan vara så att vi säger till någon att sätta sig ner, och sen står personen upp igen en minut senare. Det kan bli mycket tjat.

Per Kvarnström berättar att de vidtagit en rad olika åtgärder för att undvika trängsel och påpekar även att de inte upplevde allt på samma sätt som kommunens kontrollanter.

– Jag tror att det blev en liten miss i kommunikationen på grund av att vi jobbar i civila kläder. Det kunde uppfattas som att gäster gick runt med dryck, när det egentligen var vår personal.

I Ljusdals kommun har det inte upptäckts några fall av omfattande trängsel under de senaste veckorna. Men inför höst- och vintersäsongen förbereder man sig för nya utmaningar.

Det handlar bland annat om hur trängsel ska kunna undvikas när vinterturismen drar igång i Järvsö, då ett antal krogar och restauranger har sin högsäsong.

– Planen är att vi ska hinna gå igenom alla verksamheter i Järvsö innan skidsäsongen drar igång. Det vi inte vill se är att man får en klustersmitta därifrån när turistsäsongen drar igång, för det skulle bli en jättestor förlust för hela kommunen, säger kommunens miljöchef Ann-Catrin Stolt.

En mer brådskande utmaning är vad som händer nu när uteserveringarna stängs. Det är en fråga som ska prioriteras även i Hudiksvalls och Nordanstigs kommuner framöver.

– I takt med att uteserveringarna stängs kommer trycket kanske att öka på de ställen där man bara kan vara inomhus. Det kommer vi att följa så länge den här lagstiftningen gäller, säger Margareta Eiserman, miljö- och hälsoskyddschef vid Norrhälsinge miljökontor.

Hudiksvalls och Nordanstigs krogar har dock klarat sig bra i trängselkontrollerna de senaste veckorna.

– Jag har själv varit ute två helger på raken innan uteserveringarna stängdes. Då var det välordnat och lugnt på samtliga ställen, säger Margareta Eiserman.