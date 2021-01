Prisade tenniscoachen Pernilla övervann cancern: "Låt mig jobba tills jag dör"

Men det finns ett stråk av allvar i det hon säger. Pernilla drabbades av äggstockscancer år 2015, och till slut kunde läkarna inte erbjuda henne något annat än att försöka förlänga hennes liv.

– Ärligt talat, det finns inga ord för det här. Det är inte meningen att jag skulle vara här, men det är jag. Och jag tackar Gud varje gång jag vaknar, säger Pernilla.

Pernilla Persson Hardin är från Hudiksvall, och åkte till USA som utbytesstudent 1979–80.

– Sen åkte jag hem till Sverige och gick ut gymnasiet.

Under tiden som utbytesstudent hade hon sett att det fanns ett tennisstipendium att söka i USA. Hon fick stipendiet och åkte tillbaka för att läsa på universitetet, vilket gav henne en examen i science in health (hälsovetenskap, fritt översatt). Och sen har hon blivit kvar i USA. Hon gifte sig med Robert Harding 1984, och fick tre barn, Maria, Jeremiah och Anna.

Då hon fick barn valde hon att stanna hemma med dem. Men hon kunde inte släppa tennisen helt, utan höll privatlektioner under tiden. 1989–1992 coachade hon ett damlag på college innan hon bestämde sig för att stiga åt sidan.

– Jag märkte att jag var en workoholic, det är kanske därför det gått så bra också. Jag hade fått barn då, men jag var mer fokuserad på eleverna än på mina egna barn. Det var då jag tänkte att jag får lägga ner det här och ta upp det igen när jag kan prioritera på det sätt som jag behöver göra, säger Pernilla.

Hon fortsatte dock att vara involverad i de tre barnens idrotter, och var volontär-coach i både ishockey, fotboll och basket under tiden som barnen växte upp.

– Jag gillar att vara tränare, konstaterar hon och skrattar.

2013 var barnen stora, och Pernilla sökte ett jobb som tenniscoach för både herr- och damlaget på Oxford College of Emory.

– Jag kommer ihåg när jag sökte jobbet. Jag trodde aldrig jag skulle få det. Inte skulle de anställa en tjej för att träna både killarna och tjejerna. Men det gjorde de, säger Pernilla.

Men hon hade bara haft sitt nya jobb som tenniscoach i ett år när hon diagnostiserades med äggstockscancer. Sjukdomen kom som en kalldusch.

– Jag hade precis fått igång min karriär igen, det är inte så lätt att söka jobb när man är 50 år, och jag var så glad över att skolan ville satsa på mig.

Cancer i äggstockarna ger få symptom från början, och därför hade det gått långt innan Pernilla insåg att hon var sjuk.

– De opererade bort en tumör som var stor som en fotboll och en som var stor som en grapefrukt. Och de var elakartade.

Läkarna var ärliga med Pernilla och sa att chanserna att hon skulle överleva inte var stora. Hon tillfrisknade, men cancern kom tillbaka både en andra och en tredje gång.

I våras sade läkarna till Pernilla att de inte kunde bota henne. Vad de kunde göra var att försöka förlänga hennes liv med hjälp av cellgifter.

– Läkaren som behandlade mig sa att om inte Gud hjälper till kommer det inte att gå så bra.

Behandlingarna tog hårt på henne, och till slut erbjöd läkarna henne hospicevård i hemmet. Hon kunde inte äta utan fick näring via dropp och låg uppkopplad med dropp tolv timmar varje natt.

Pernilla är troende, och säger att hon har varit lugn under hela sjukdomstiden.

– Jag hade Guds frid, jag visste att jag skulle bli helad. Antingen här, eller också på andra sidan. Jobbigast var det nog för min familj.

Pernilla försökte hålla moralen uppe, bland annat genom att spela golf.

– Vi har en golfbil så jag kunde åka ut och spela ett hål. Det fick mig att känna mig som en normal människa. Jag har sett bilder på hur jag såg ut, och jag såg ut som en Auschwitz-fånge, men det såg jag inte när jag var mitt i det.

Hon säger att golf är hennes hobby – tennis är hennes jobb.

– Jag har haft mina bästa dagar inom tennisen. När vi lär ut tennis säger vi att det är en livstidssport, vilket är underbart. Du kan spela tills graven. Och så är det, men nu blir jag bara sämre där. Golf har jag tagit upp på äldre dar, och där kan jag bli bättre på. Jag får vara ute i naturen, det är lugnt och skönt, och man tävlar mot sig själv. För mig är det ett bra sätt att relaxa.

Efter några tuffa sjukdomsmånader märkte Pernilla plötsligt i höstas hur hon började må bättre och hon kunde börja äta lite.

– Jag fick börja dricka buljong och äta kex.

Och sedan dess har det bara gått framåt.

– Först kunde jag bara ta mig från badrummet till soffan. Men när jag kunde börja äta kunde jag gå till brevlådan. Sen kunde jag gå till grannens brevlåda, och så till nästa granne. Nu kan jag gå nio hål på golfbanan och jag har börjat träna igen.

Pernilla berättar att hon ser hälsosam ut igen – och att hon har träningsvärk.

– Jag måste träna så jag ska orka hänga med när skolan börjar. Jag jobbar på att få tillbaka mina muskler. Men jag hade aldrig fixat det utan min tro. Det går inte att förklara. Doktorn bara skakar på huvudet. Själv tackar jag Gud att jag är okej, det är ett under, och vi är väldigt tacksamma.

På grund av pandemin har skolan som Pernilla jobbar på varit stängd under våren, och alla har fått jobba hemifrån. Även under hösten sköttes utbildningen online, och det har otroligt nog gjort det möjligt för Pernilla att jobba trots att hon varit sjuk.

– Jag gick till min chef och sa "snälla låt mig jobba tills jag dör." Det var något som fick mig att känna mig normal.

På Oxford College of Emory räknar inte Pernilla med att det finns någon ny Martina Navratilova eller Roger Federer bland hennes elever. Colleget tillhör toppskiktet av akademiska college i USA.

– Mina elever blir inte tennisproffs, de flesta elever som går här blir doktorer, advokater eller företagsledare. Mitt jobb är att hjälpa eleverna att göra sitt bästa i klassrummet och sitt bästa på tennisbanan.

Och uppenbarligen är Pernilla bra på sitt jobb när det kommer till att eleverna ska göra sitt bästa på tennisbanan.

Både collegets damer och herrar har vunnit NJCAA National Championship fem gånger i rad under hennes coachning, och hon har blivit vald till Coach of the year åtta gånger i NJCAA.

Vad är det som gör henne till en så bra tränare?

– I don't know. Men jag måste säga att jag haft väldigt bra föredömen som idrottstjej i Hudiksvall. Jag lärde mig mycket i slalomklubben SK Hudik, Hudiksvalls segelsällskap och Hudiksvalls tennisklubb, ledarna där har varit mina mentorer – Kalle Bylin, Gösta Fredriksson, Janne Nilsson och min farbror Michael Persson, var bra föredömen. Och jag hade även väldigt bra collegetränare själv. Jag har försökt lära mig av de som varit bra.

I början av 2000-talet drog hon igång ett kreativt sportläger med kristen profil i Jättendal, som ett sätt att ge tillbaka lite av vad idrotten gett henne under uppväxten.

Och hon är väldigt tacksam för allt stöd hon fått under sjukdomstiden.

– Min make har varit underbar. Det har verkligen varit som man säger "in sickness and in health". Hela min familj och alla mina vänner har stöttat mig i min kamp mot cancern. Jag har haft en fantastisk support. För mig har det varit väldigt upplyftande. När man mår dåligt betyder det mycket att få lite uppmuntrande ord och böner, säger Pernilla Persson Hardin.

Fotnot: NJCAA, National Junior College Athletic Association, grundad 1938, är den styrande föreningen för community college, state college och junior college friidrott i hela USA.