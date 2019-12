Prästen Are Norrhava: "Julen är en tid för att tända ljus – både i den inre och yttre världen"

- Jag gillar egentligen inte alls vintern. Att julen kommer just nu är ju väldigt vältajmat häruppe i Norden, där det mest är som en blöt filt just nu. Man får se till att tända en massa ljus, göra det stämningsfullt och samla kraft för att ta sig igenom den här årstiden.

Are Norrhava arbetar som präst i Katarina församling i Stockholm, känd för något så ovanligt som att dra flera hundra besökare till varje söndagsgudstjänst. Men att hans hembygd ligger honom varmt om hjärtat förstår man av hans efternamn. Han är nämligen uppvuxen i Norrhavra i Bjuråker, men för att det skulle bli godkänt av Skatteverket som efternamn fick han offra ett R.

Den här decemberhelgen har han åkt hem till den del av familjen som bor i Bjuråker - hans pappa med sambo och hans halvsyster. När Are öppnar dörren till den gamla hälsingegården lyser en strålande sol över det snöiga landskapet.

Inne i den vackra salen blir vi bjudna på kaffe av Ares halvsysters mormor Margareta. Hans egen mormor var syster Märta, känd i Delsbotrakten i sitt yrke som barnmorska. Hon var även nämndeman och lite av en auktoritet på byn, berättar Are.

Läs även: Are Norrhavras betraktelse: "Ljuset kan visa sig på en fullsatt t-bana"

Ares intresse för andlighet och religion väcktes tidigt i livet, men han var inte säker på att det han menade med Gud var detsamma som kyrkan menade. Inte förrän han hittade en vägledare i sina kompisars mamma som var präst.

- Utan den kristna mystiken som hon öppnade upp för mig hade jag nog inte fått ihop det.

Are utbildade sig först till kroppsterapeut men insåg så småningom att psyket och själen också var otroligt intressant. Så då pluggade han teologi för att bli religionsbeteendevetare.

- Snart kände jag att som präst skulle jag kunna bidra, mer märkvärdigt än så är det egentligen inte. Vi är kallade på olika sätt och att hitta den form där man kan få ge och förhålla sig till något som är större än en själv är viktigt för många av oss.

Under gymnasietiden tog Are ett utbytesår i Puerto Rico, ett något annorlunda val, men det har gjort att han sedan dess har fortsatt att resa, inte sällan till konfliktfyllda områden som exempelvis Burma och nu senast Colombia. I Burma (även känt som Myanmar) bodde han med buddistmunkar i ett skogskloster och studerade ungt kristet ledarskap i religiös mångfald.

Are har genom sina resor hämtat in kunskap och erfarenhet från andra religioner som påverkar hans kristna liv i dag - bland annat undervisar han i kristen meditation.

- Ja, fast andra religioner har kanske mer öppnat mina ögon för sådant i min egen tradition som jag annars haft lite svårt att få fatt i. Religion här i väst blir ju lätt en fråga främst för intellektet. Meditation och andliga tekniker har varit en väg för mig att få det att bottna i hjärtat, för det är ju där tron händer.

Gudstro är annars något som förändrats mycket i Sverige under det senaste århundradet. Att regelbundet gå i kyrkan, tacka Gud för maten, be aftonbön eller på andra sätt inbegripa tron i det vardagliga livet får nog ses som ovanligt i de flesta svenska familjer nu för tiden. Men Are menar att tron ofta ändå finns där, fast på ett annat sätt.

- Frågar du om människor tror på Gud, då hamnar svenskarna näst högst i världen av de som inte tror på Gud. Men frågar du om vi tror på något; en ande eller livskraft, då är vi även där näst högst i världen med att svara ja. Så vi verkar vara ett väldigt andligt folk.

Frågan om religionens plats i våra liv aktualiseras i hög grad i och med julen. Traditionerna är viktiga för många, men de verkar ha mest att göra med vilken mat som står på bordet eller vilka program som går på tv. Men vart har Jesusbarnet tagit vägen mitt i allt det?

I resonemanget fram till svaret på den frågan tar Are avstamp i den vanliga synen på Gud som en mäktig gud, högt där ovan, som ska komma och "styra upp" saker. Och då blir det ju otroligt smärtsamt när han inte gör det, menar Are.

- Det är en väldigt maskulin gudsbild kan jag tycka. Men när vi säger allsmäktig i kyrkan, då menar vi ju inte en världslig makt utan en helt annan typ av kraft. Om vi tittar på vad vi möter för Gud som kommer som ett värnlöst barn, mitt i smutsen, som blir ett flyktingbarn ... det är ju en kärlek och en sårbarhet som är otroligt skir, som verkligen behöver vår omsorg. Och det är i sårbarheten vi verkligen får kontakt med varandra. När vi vågar visa tillit och öppna oss, fastän det kan vara farligt och läskigt. Det är ändå det som är sant och den djupaste berättelsen om vilka vi är och på vilket sätt vi hänger ihop. Så jag tror att julevangeliet berättar om vad det här "ljuset i mörkret" egentligen är. Jag tror att alla som har barn i sin närhet kan förstå den bilden, vad julkrubban handlar om.

Under året som gått har Are hörts i Sveriges Radios program Tankar för dagen, avsnitten har även blivit en bok med samma namn. Ett av de teman som Are pratat kring handlar just om tillit, att våga lita på livet, något han själv också tycker är svårt. Han berättar att han brukar citera den amerikanska sångerskan och poeten Maya Angelou: "Till dig som har gett upp hoppet om kärleken säger jag: lita på livet litegrann."

- Jag tycker att det där "litegrann" är väldigt starkt. Jag tror att det handlar om lite i taget, det är ju där livet pågår. Och att det finns stora ord som är vackra, men i praktiken kämpar vi på allihop, med de vardagsliv vi har.

Are funderar en stund innan han fortsätter:

- När jag säger tillit skulle jag lika gärna kunna säga tro. Tro handlar ju i grunden inte om att tro på olika påståenden utan om en djup tillit. Ser jag tillbaka på mitt liv är det väldigt lite av det som verkligen betyder något som jag själv presterat fram eller på något sätt gjort mig förtjänt av. Det mesta har jag fått ta emot av andra och livet är väl egentligen inte skyldigt mig någonting. Jag kan fastna i en känsla av att tycka synd om mig själv när det inte blir som jag hoppats. Men i ett sådant upplevt offerskap har jag aldrig kunnat hämta någon kraft.

Julen är en högtid då familjer ses och umgås, men det är också en tid då ensamheten kan bli smärtsamt tydlig. Framför allt nyårshelgen är den tid då flest människor verkar tappa sin tro på livet. Statistik visar att de flesta självmorden begås nyårsdagen. Varför kulminerar det just den dag som skulle kunna symbolisera en ny start?

- Jag gissar att mörkret är en stor bit, det tror jag faktiskt. Men också bilden av hur bra vi tror att andra har det, man jämför sin egen insida med andras utsida. Den upplevda ensamheten är också jättestor. Det är en sak att ha människor omkring sig, en annan att känna att man får kontakt med människor omkring sig. Vi pratar gärna om gemenskap men det gäller ju också att få till den. Att verkligen dela något med varandra som både du och jag känner är på riktigt. Det är stort när det händer.

För oss alla går ju livet upp och ned. Are har några metoder som han själv tar till för att komma igen och våga lita på livet igen.

- En grej är att träna och svettas, det mår jag väldigt bra av. Men något av det mest kraftfulla för mig är egentligen väldigt enkelt och det är att i slutet av dagen stanna upp och tacka för åtminstone tre ”saker”. Det gör något med mitt perspektiv. Det är en urgammal religiös tradition, men går numera även att mäta effekterna av. Lite motkultur är det, för mycket i dagens samhälle bygger på att man ska vara konstant otillfredsställd och ständigt behöva mer. Det är faktiskt rätt så revolutionerande numera att vara tillfreds med sin tillvaro.

Sex juliga frågor:

Var firar du julen? – Jag jobbar oftast på julen, det älskar jag att göra. Eftersom jag alltid är i kyrkan så blir julen ändå att jag firar med människor som jag tycker mycket om. Men det blir också firande med morsan, syrran och hennes barn.

Vilket är ditt bästa minne av julen? – När jag firade den i Betlehem och vi var ute på natten på Herdarnas fält. Jag gick på midnattsmässa i födelsekyrkan, där man tror att Jesus ska ha fötts. Mässan hölls på arabiska med människor från alla världens hörn. Det var en något absurd situation där vakter med vapen stod utanför och så den totala gemenskapen över gränserna där inne i kyrkan. Nåt slags nerkok av världen.

Finns det traditioner med julen som du helst skippar? – Alltså, jag tycker inte om att äta en massa kött.

Vad är bäst på julbordet då? – Lax, sill, strömming och ägg.

Den bästa julmusiken? – Jag vill gärna höra någon brista ut i Oh Helga natt (Adams julsång).

Vad tycker du är det viktigaste för att få en fin jul?

– Att få komma i kontakt med andra. Julen handlar om att tända ljus tillsammans, och det kan gälla både i den yttre och den inre världen.