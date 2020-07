Populärt med loppis och second hand i sommar: "Kul att köpa sånt som andra inte har"

"Visst är den här fin?" frågar någon och får ett instämmande av en kompis. Olika dialekter blandas över antika trähyllor och planscher med växter på. Trots rådande pandemi är det fler besökare än någonsin, intresset för det gamla och unika är vad de har gemensamt.

På Erikshjälpen i Söderhamn har det varit så mycket folk i år att det bildats kö som gått ända ner till vattnet.

– I mars och april när corona var nytt var det mindre folk än vanligt. Men efter midsommar har det varit väldigt mycket, säger Ylva Jonsson som arbetar på Erikshjälpen.

Hon berättar att många pensionärer och människor i riskgrupp håller sig hemma. Det är färre stammisar än vanligt, men däremot kommer fler kunder som är sommargäster.

Millie Bengtsson och Ylva Lundgren är från Uppsala och brukar på somrarna besöka loppisar och second hand-butiker i Söderhamn. De berättar att det känts som fler människor än vanligt i butikerna i år.

– Det är kul att man kan köpa sånt som andra inte har, saker som är mer unika och personliga, säger Ylva Lundgren.

En annan stor loppis är Variant i Bergvik. Här säljs antika möbler och kuriosa, många av sakerna är över hundra år gamla.

– Det bästa med att jobba här är alla underbara prylar. Och så är det väldigt trevliga människor som kommer på loppis, säger Liselotte Östlund som arbetar på Variant.

Genom att handla second hand kan man göra skillnad för miljön. För produktion av nya kläder och möbler går det ofta åt en stor mängd material, energi och transporter. Liselotte Östlund berättar att miljöfördelarna är ytterligare en anledning att hon tycker så bra om loppisar.

– Det är så inne med loppisar, vi har många kunder här som är från Skåne och Stockholm, säger hon.

Den tredje loppisen som tidningen har besökt är Enångers bygdegård, som är en helt ideell verksamhet.

– Det här gör vi för bygdegården, säger Katarina Isacsson som hjälpt till på loppisen sedan de startade 2017.

Enångers bygdegård säljer både kläder och möbler. Precis som på de andra butiker tidningen besökt slås man av hur mycket olika saker de har. De vanligaste sätten att få prylar är från folk som ger bort och från dödsbon, berättar Katarina Isacsson.

– Det har varit mycket kunder i år. Vi öppnar klockan elva men de som är i riskgrupp kan komma halv elva om de vill, säger hon.

Margit Svensk är en av kunderna på Enångers bygdegårds loppis. Hon bor i Uppsala men är ursprungligen från området.

– Det har blivit mindre loppisar i år. Jag har undvikit det på grund av corona. Annars är jag ett loppisfreak, säger hon.

Samtliga loppisar och second hand-butiker som tidningen besökt har vidtagit åtgärder för att undvika smittspridning, så som plexiglas för kassan och räkning av antalet kunder som kommer in. Under tidningens besök upplevdes det, trots många kunder, inte som trångt i någon av lokalerna.