Politiska möten ställs in till följd av virusspridning: "Finns ledamöter i riskgrupper"

Under tisdagseftermiddagen gick Bollnäs kommun ut med information om att tisdagens kulturnämndssammanträde ställs in på grund av den rådande spridningen av det nya coronaviruset. Även valnämndens inplanerade möte den 23 mars ställs in.

– Två stycken från oppositionen hörde av sig och uttryckte oro över coronaviruset och det faktum att det finns ledamöter som är inom riksgrupperna. Så jag landade då i att ställa in mötet och utreda andra former för hur vi ska kunna träffas i framtiden, säger kulturnämndens ordförande Oskar Myrberg (BP).

När mötena kommer att äga rum i stället är ännu inte fastställt.