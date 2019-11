Poängshow av Hellmyrs – då vann Bollnäs igen: "Vi var jäkligt revanschsugna"

Bollnäs kom från en förlust i senaste omgången mot Vänersborg och ville visa de drygt 1 000 åskådarna att det var en tillfällighet.

– Vi hade ganska bra energi och vilja. Vi var också jäkligt revanschsugna efter senaste insatsen i Vänersborg som vi inte alla var nöjd med, säger Per Hellmyrs.

Hur mycket har ni pratat om det i laget?

– Inte så jättemycket ändå. Vi tycker att det var en skitinsats helt enkelt och la undan den ganska snabbt. Vi inte är riktigt där vi vill vara och behöver bli lite tyngre i vårt spel. Så är känslan ändå. Vi har lite att jobba på.

Matchen spelades också i 3x30 minuter på grund av allt snöande. Och något skönspel var det det aldrig tal om även om Bollnäs hela tiden försökte spela sig fram efter isen.

– Det är klart att det var svårt. Det blev inte rätta flytet i spelet och gjorde att det hackade lite, säger Hellmyrs.

Bollnäs högerhalv låg bakom det mesta när Bollnäs gick fram till en 4-1-ledning efter drygt en timme spel. Redan i den andra minuten spel presenterade han sig för genom att spela fram Christian Mickelsson som fri med målvakten lyfte in ledningsmålet.

– Det kändes hyfsat och jag hade ganska mycket energi tycker jag. Det var kul att spela.

Han fortsatte med att spela fram Christoffer Fagerström till nästa mål. Sedan satte han själv 3–1 och slog hörna som Christian Mickelsson gav hemmalagets fjärde mål.

– Det var ingen jättematch av oss. Men det var två poäng och det är ingenting som vi kommer att utvärdera. Vi måste höjda oss och spela på en högre nivå framöver. Så är det bara.

Efter andra periodvilan gjorde Åby/Tjureda två snabba mål och plötsligt var det match igen. Christian Mickelsson stängde dock alla planer till poäng för nykomlingen med sitt tredje mål i matchen.

Per Hellmyrs igen:

– Att Åby fick göra två mål kändes jäkligt onödigt och som gjorde att det blev lite lite match av det. Annars tycker jag att vi vann rätt så enkelt ändå innan det var färdigt, säger han.

MATCHFAKTA

Elitserien

Bollnäs–Åby/Tjureda 5–3 (2–1)

Målen: 1–0 (2) Christian Mickelsson (Per Hellmyrs), 2–0 (23) Christoffer Fagerström (Per Hellmyrs), 2–1 (42) Victor Johansson ( Erik Quiros). 3–1 (44) Per Hellmyrs (Samuli Helavuori), Christian Mickelsson, hörna (Per Hellmyrs), 4–1 (58) Christian Mickelsson, hörna (Per Hellmyrs), 4–2 Andreas Lysell (Henrik Cervin), 4–3 (65) Andreas Lysell, frislag, 5–3 (72) Christian Mickelsson (Oscar Westh).

Hörnor: 9–6(4–5).

Utvisningar, BGIF: –. ÅTIF: –.

Domare: Ulrik Bergman.

Publik: 1 017.