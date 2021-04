Po Tidholm: Trötta småstäder kan förvandlas genom maten – slagläge för ambitiösa krögare

Sommaren 2008 reste en patrull restaurangrecensenter runt i Hälsingland och testade alla då öppna krogar med rimliga ambitioner. Patrullen, som jobbade på uppdrag åt Hälsingetidningarna, kallade sig Matmätarna – ett hyfsat fyndigt namn faktiskt – och hade mig som enda medlem. Inte mycket till avslöjande så här långt i efterhand kanske, och faktum är att vissa ändå listade ut det. Bland annat den förgrämda ägaren till en krog i norra delarna av landskapet som gick igenom ett par veckors kontokortsslippar, drog sina slutsatser och skickade ett väldigt argt brev till min hemadress.

När jag hade valt bort kinakrogar, pizzerior och gatukök från grovlistan hade Hälsingland för tretton år sedan bara nio restauranger med á la carte-meny och en anställd kock i köket, de flesta av dem dessutom renodlade sommarkrogar. Även om jag tvingade mig själv att vara positiv så var den bestående bilden att både utbudet och kvaliteten överlag var rätt låg. Jag besökte de tre fiskrestaurangerna längs kusten – Albertina, Borka och Sjömärket – som alla fuskade med halvfabrikat och där ”dagens fångst” mycket väl kunde bestå av fryst pangasius. Nuförtiden är Borka ett rätt bra ställe, och Sjömärket verkar vad jag förstår också helt ok. Albertina levde upp under säsongerna 2019 och 2020 då kändiskrögaren Malin Söderström tog över och slängde ut den färdigkryddade pepparlaxen. Hur det blir i sommar återstår att se. Nygamla ägare är på väg in.

Hälsingland har länge kämpat med att bli ett attraktivt resmål. Turistorganisationer, projektledare och kampanjer har kommit och gått. Men det är nog först de senaste åren det börjat lyfta på riktigt. Järvsö hade ungefär hundra års försprång och har inte särskilt förvånande tagit täten. Skidbacken och bergscykelparken drar folk från storstan och stugorna växer upp som svampar ur marken. Men även andra delar av Hälsingland verkar ha medvind. En positiv bieffekt av coronapandemin är ju ett nymornat intresse för Sveriges landsbygder, med ökade turistflöden och intresserade husköpare som följd.

Det går nog inte att nog understryka hur viktigt det är med bra matställen om turismen ska lyfta. Järvsö har numera ett bra kundunderlag – Audifamiljerna med kolfibercyklarna är dessutom stadda i kassan – men trots detta har det inte riktigt hänt så mycket som man hade kunnat hoppas på. Efter 2008 har det startat ett okej creperie med Stockholmspriser och sedan i fjol finns både den lilla restaurangen Järvsö Lanthandel – som har börjat lovande – och hälsingehipstriga Cykelbistron vid foten av Öjebergets banor. Gamla hederliga Järvsöbaden håller förstås samma konservativa stil som alltid. Men det är glest på White Guides karta i vårt landskap, och långt från några toppbetyg. Ställen i klass med det nu nedlagda Fäviken Magasinet på baksidan av Åreskutan är nog för mycket att hoppas på, men i takt med att fler turister och fritidshusägare dyker upp och våra råvaruproducenter blir allt duktigare så borde det finnas nya möjligheter.

Att hälsingarna själva blivit mer intresserade och numera är beredda att betala för mat är nog ändå den viktigaste förutsättningen för ett bättre utbud. När jag åkte runt och testade krogar för tretton år sedan var det som sagt bara tre stycken som hade året runt-öppet. Nu ser det verkligen bättre ut. I Söderhamn, där det möjligen gick att få en plankstek för tretton år sedan, har det hunnit startas och stängas en rad hyfsade ställen de senaste åren. Ett gäng odlare drev under ett par år gamla Rådhuskonditoriet och serverade fantastiska vegetariska rätter, man har kunnat äta hantverkspizza, friterad californiaroll, eritreansk husmanskost och sedan ett drygt år tillbaka finns det till och med en bra indisk restaurang. I Stugsund ligger Månses som är både prisvärda och superduktiga.

Jag tänker att det där är en del av ett slags förvandling av våra trötta småstäder till något annat, något nytt, som drivs framåt både av invandring och av återvändare med mer urbana smakpreferenser.

Det är intressant nog mest de tidigare sorgebarnen Söderhamn och Ljusdal som sett den här utvecklingen hittills. I det mer borgerliga Hudiksvall känns det oftast som att man spänner bågen för hårt. Det ska vara fint med läder, nattklubbsbelysning och tändstickspotatis, men kvalitativt når man inte ens halvvägs. I Bollnäs kan man äta fina luncher på Lilla K sedan länge, och snart även kolgrillat lamm på Mamma Mos som snart tydligen ska nyöppnas av ett par kompisar från Afghanistan, men vill man ha en god middag får man åka nån annanstans. I Ovanåker tror jag att det händer saker snart, men ännu så länge är det en renodlad pizzakommun.

Sneglar man åt Gotland, Österlen eller åt fjälltrakterna till så hittar man matställen som är destinationer i sig själva, ofta belägna bortom turistorterna, fiskelägena och allfarvägarna. I Hälsingland är det nog bara Växbo Krog som lyckats bli en destination i egen rätt, även om den kulinariska utvecklingen tyvärr sprungit förbi restaurangen lite de senaste åren.

Jag är övertygad om att fler skulle kunna lyckas med sådana koncept. Det är lättare än någonsin att starta krog. Under de här tretton åren har det skett avsevärda liberaliseringar av regelverket och marknadsföring sker med fördel via sociala medier. Slagläge alltså, för de som vill starta småskaliga matställen; en pop up-pizzeria i en gammal bagarstuga, en restaurang på en hälsingegård, servera säsongens svamprätter i en fäbod, bygga en köttkrog i en gammal lagård eller servera den egna trädgårdens grönsaker till mindre sällskap i ett vackert växthus. Folk skulle komma. Åtminstone under sommaren.

Och är det riktigt gott kanske de väljer att köpa hus och bo kvar.

