Po Tidholm: När jag träffade Helny – verklighetens Pippi Långstrump

Jag har bara vid något enstaka tillfälle skrivit direkt för företag, men när den norska arkitektbyrån Snøhetta skulle göra en fristående bok om det nordiska ljuset så tackade jag ja. Betalningen var ok, men framför allt själva uppdraget: Hitta hundraåringar bosatta norr om polcirkeln och intervjua dem om livet innan det elektriska lyset drogs in. Det vill säga livet med det nordiska ljuset – och det nordiska mörkret.

Det visade sig svårt. Det bor inte så många norr om polcirkeln i Sverige, och folk blir sällan över hundra år. Så det fanns en handfull personer. Alla utom en var dementa och den jag hittade var svår att prata med över telefonen. Men eftersom det var den enda jag kunde intervjua så chansade jag. Och det var så jag träffade Helny Zingmark.

Namnet lät i det närmaste påhittat, som taget ur en besvärlig roman som vindlar sig fram genom epoker och skeenden, för att på något märkligt sätt knytas samman och få sin mening i slutkapitlet. Men Helny Zingmark var alldeles verklig där hon satt i sin stol på äldreboendet i den gamla norrländska militärstaden. I den lilla lägenheten fanns få spår av livet. Ett sybord med kurbitsmåleri och en vas med Lima kyrka i relief antydde ett ursprung i Dalarna. En kinesisk byrå med detaljerade sniderier pekade åt att det fanns utblickar i världen. En högt tickande klocka underströk långsamheten. Två dammiga fotografier stod på en hylla, föreställande en dyster man med tjocka glasögonbågar och en ung kvinna i stickad tröja som tittade nästan kaxigt in i kameran.

Jag har henne på band som tur är, annars skulle jag verkligen tvivla på att jag träffat henne.

Det Helny Zingmark, denna ändå rätt slumpmässiga människa, hade att berätta var inget mindre än makalöst.

– Jag cyklade runt hela Östersjön en gång, började hon. Jag vände vid Nordkapsklippan.

– Du tror mig inte.

– Jag var 22 år gammal. Det var sommaren 1934. Jag var så rastlös, hade knappt varit utanför socknen. Under ett år arbetade jag som piga på en gård i Malung, men frun i huset var så högfärdig att jag inte stod ut. Jag klarade inte av att vara kvar. När jag kom hem till gården sa jag till far att jag tänkte köpa ett tält. Han undrade förstås vad jag skulle med det till och då berättade jag att jag skulle ut och resa. Jag köpte ett spritkök också, så att jag skulle kunna laga mat. Sedan packade jag cykeln och for. Kläder hade jag också. Och utrustning för att laga cykeln.

– Jag gjorde det bara för att jag var nyfiken, sa Helny Zingmark.

Hon hade väldigt mycket att berätta om ljuset och mörkret också visade det sig.

På en gård i Lima i seklets början fanns det ingen elektricitet. Livet präglades av det, av behovet att lysa upp i lagårdar och rum, av mörkret som fick människor att trängas kring eldhärdar om kvällarna, av somrarnas långa ljusa nätter. Man värmde husen med ved men var alltid noga med att sortera ut den kådrika tjärveden som sparades till den öppna härden. Även när man snickrade eller slöjdade tog man tillvara ytveden som brann klarast. Den särskilt tjärhaltiga veden användes mest utomhus. Att spänta stickor var en ständigt pågående syssla, ofta anförtrodd åt barn och drängar. Man bar med sig stickorna vart man än skulle.

– Vi talade med varandra på ett helt annat sätt. Vi satt så nära varandra, det var så dunkelt. Vi samlades i cirklar av ljus. Man blev överens, man blev vän med varandra. Sen när elen kom gled vi isär. Ljuscirklarna upplöstes. Vi kunde gå våra egna vägar, huset blev liksom större.

Helny Zingmark visste inte vad hon ville göra i livet, mer än att se världen. Så den där sommaren mellan krigen, 1934, tog hon alltså cykeln och gav sig av. Hon trampade så långt norrut det gick.

Från Narvik tog hon båten upp till Europas nordligaste punkt, den trehundra meter höga klippan vid Nordkap. Hon tittade ut över horisonten.

– Det var så högt och brant. Men jag minns inte vad jag kände. Jag var så ung och dum.

Där vände hon söderut igen, cyklade längs Torne älv och bestämde sig för att ta vägen genom Finland hem. När hon kommit till Helsingfors träffade hon någon som berättade om ett kloster i sjön Ladoga, på gränsen mellan Finland och Sovjet, i det område av Karelen som bara ett decennium senare skulle annekteras av Stalin. Så då cyklade hon dit, och övertalade en bonde att köra ut henne med båt. Hon fick stanna en vecka innan hon cyklade hemåt igen.

Väl hemma i Dalarna tänkte hon att hon ville bli författare och berätta om sina äventyr. Då tog hon cykeln till Mårbacka och knackade på hos Selma Lagerlöf, men hon var kort i tonen och uppskattade inte spontana besök. Så författardrömmen blev det inget av, i stället gick hon med i Lottakåren, hamnade i Norrbotten och tog jobb i det militära.

– Sen fick jag en karl också. Ett elände. Men inga barn. Jag ville inga ha. Det kom sig så att jag blev motståndare till det.

Jag tror kanske fortfarande inte på att alla människor bär på en unik historia. Snarare att jag råkade träffa verklighetens Pippi Långstrump, bosatt på ett ålderdomshem i en norrländsk stad.

