Planer på ytterligare en padelhall i Järvsö – företag vill reservera mark för nybygge

På tisdagen tog kommunstyrelsens arbetsutskott upp Riggtech Holding AB:s ansökan om reservation av en del av fastigheten Öje 11:21 för framtida köp. Tanken är att företaget ska ansöka om förhandsbesked för bygglov och om de får positivt besked går de vidare med hela processen för att ansöka om bygglov. Under tiden ska kommunen inte sälja marken till någon annan och när bygglov och startbesked är klart vill Riggtech köpa marken. På platsen tänker företaget bygga en hall för padel och/eller andra aktiviteter, samt tillhörande parkering.

– Vi ställer oss positiva till detta, säger Lena Svahn (MP), vice ordförande i kommunstyrelsen.

Det här innebär att föreningen Järvsö Padel, som satsar på att erbjuda padel och upplevelse i ett, kan få konkurrens.

Området är detaljplanerat som industrimark och den del som Riggtech vill köpa är på cirka 9 700 kvadratmeter, varav omkring 3 700 kvadratmeter är byggbar. Resten är så kallad prickmark och får inte bebyggas.

Senast byggbar industrimark såldes i Järvsötrakten var 2018 och då var priset 25 kronor per kvadratmeter. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att den byggbara delen av den mark som Riggtech Holding AB vill köpa säljs för 25 kronor per kvadratmeter och den del av marken som inte är byggbar säljs för 10 kronor per kvadratmeter. Ljusdals kommun vill också att Riggtech betalar 10 000 kronor i avgift för reservationstiden, som är ett år.

Beslut fattas av kommunstyrelsen framöver, preliminärt den 4 mars.