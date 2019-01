Nyförvärvet inte på plats – då krävdes det nytt sudden-drama: "Han är superviktig för oss"

För andra matchen i rad avgjorde Söderhamns UIF i sudden death när Kävlinge besegrades på bortabord med 6–5. Men det krävdes att matchens klart bästa spelare, Viktor Brodd, återigen visade att han är en ligans bästa spelare innan dramatiken var över.

– Det är sköna poäng och det känns förstås bra. Det var väldigt bra gjort av Viktor att vinna fem matcher, säger Fredrik Lundquist.

Hur viktigt är han för laget?

– Han är superviktig för oss. Om man börjar med att titta på förra säsongen var det Viktor som till stor del drev laget. Och både mot Ängby innan uppehållet och i går (läs torsdag) visade han att när vi behöver honom som mest är han grym. Resultatet och matcherna är förstås en jätteviktig del i det hela. Men även under träningarna och på sidan om är han på många sätt en jättebra förebild.

Suifs kinesiska spelare Wang Kai floppade under hösten. Men under under återstående del av säsongen kommer Yan Minghui tillbaka för att förstärka laget. Han missade dock omstarten av pingisligan på grund av pappersstrul och anlände istället till Sverige först under fredagen.

– Tanken nu är att han istället får spela med andralaget i superettan som har match i Stockholm på lördag.

I vilken form kommer han att komma hit?

– Han ska vara bra förberedd och är en förstärkning. Helt klart. 50 procent av matcherna under förra säsongen. Nu hoppas och tror jag att han ska ha pluskvot. Jag vill också tro att det är lättare att komma hit andra året. Han känner sig hemma och vet vad som väntar. Dessutom trivdes han och ville verkligen vinna för laget.

När drygt hälften av serien är spelad Suif är indragna i striden om den sista slutspelsplatsen. Men genom segern skiljer det nu tre poäng ner till Spårvägen på femteplats i tabellen.

– Jag skulle bli grymt besviken om vi missade slutspelet nu när Yan är på plats. Jag tycker att vi är ett bättre lag än Spårvägen. Sedan får man vara realistisk och inse att det blir svårt att greja första- eller andraplatsen i tabellen, säger Fredrik Lundquist.

MATCHFAKTA – PINGISLIGAN

Kävlinge–Söderhamns UIF 5–6

Matcherna: Magnus Molin-Anders Eriksson 3-2 (8-11, 11-7, 11-9, 7-11, 11-5), Eric Jouti-Viktor Brodd 1-3 (8-11, 7-11, 12-10, 6-11), Yannicke Vostes-Anthony Tran 3-0 (11-7, 11-3, 11-6), Molin-Brodd 1-3 (3-11, 9-11, 11-5, 5-11), Jouti-Tran 1-3 (7-11, 4-11, 11-9, 8-11), Vostes-Eriksson 3-0 (11-4, 11-4, 11-6), Molin-Brodd 0-1 (8-11), Vostes-Tran 1-0 (11-4), Molin-Brodd 0-1 (8-11), Vostes-Eriksson 1-0 (11-9), Vostes-Brodd 0-1 (9-11).