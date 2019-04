Beskedet efter tuffa säsongen – och stjärnans beslut att lämna: "Inget att hymla om"

Viktor Brodds övergång till TTC Neu-Ulm blev klar under måndagen och betyder att Söderhamns UIF tappar sin största stjärna och affischnamn. Och det efter en säsong där klubben missade slutspelet i pingisligan för första gången på 14 år.

– Det är förstås jättekul för Viktor. Det är få spelare som har slitit på så mycket på träning under många år och gjort det väldigt bra, säger Fredrik Lundquist.

Suif-coachen fortsätter:

– Det är ena sidan av det. Samtidigt är det också ett kännbart tapp för laget. Det är inget att hymla om. Han har varit vårt ankare under de senaste åren.

När det gäller övriga spelare är Anders Eriksson i stort sett klar för en fortsättning.

– Per Sandström blir också kvar. Sedan hoppas jag att det blir klart med Anton Hjort och Anthony Tran under närmaste dagarna.

Däremot är de två senaste säsongernas Kina-spår begravt för den här gången.

– Så är det och det är inget att sticka under stol med. Vi är inte nöjda med vad vi har fått ut av de kinesiska spelarna.

Fredrik Lundquist säger att arbetet med att hitta Viktor Brodds ersättare redan är igång.

– Jag tänker inte gå in på några namn. Men vi jobbar på flera fronter. Vi har en kontakt med spelare från Taiwan som vi ganska stora förhoppningar om. Sedan har vi två olika kontakter i Japan, dels via Tobias Bergman som ska flytta upp och jobba för Suif efter sommaren och dels via TSP, ett japanskt företag som vi är är sponsrade av.

– Planen är ett få in en bra etta, Anders (Eriksson) som tvåa och sedan ha ett gäng spelare som jagar platsen som trea.

Du är inte bekymrad över läget?

– Det är klart att vi vill ha klart med en ny etta. Det hade känts bra i det här läget och gett lite lugn och ro. Men jag ligger inte sömnlös.

Även om det är en del frågetecken när det gäller spelartruppen har Fredrik Lundquist lämnat klartecken för en fortsättning.

– Jag kände mig lite som en nödlösning när jag kom in istället för "Blomman" (Peter Blomquist). Min tanke då var att köra säsongen ut. Men nu har det blivit två och ett halvt år och jag tycker det är jätteroligt. Och jag ska köra på, absolut. Nu blir det lite nya utmaningar också.

– Nu har vi fyra spelare ute i Europa som bor kvar i Söderhamn. Jag hoppas och tror att vi inom ett par år kan få hem någon av dem och under tiden utveckla någon av de yngre spelarna. Då kan det bli riktigt bra igen.

