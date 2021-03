Peter Stormare filmar i Sverige – medverkar i amerikanskt polisdrama

The Box, som serien heter, kommer att spelas in under nästan två månader. Arbråbördige Peter Stormare har rollen som polischef.

– Jag älskar att vara i Stockholm och spela in, och speciellt då något så galet som The Box. Ni får helt enkelt vänta till senare i år och se vad det blir, säger Peter Stormare i ett pressmeddelande.

I rollistan finns också en annan svensk skådespelare, Alexander Karim. Huvudrollen spelas av Anna Friel som gestaltar en polis som involveras i en polisutredning som snart blir en mardröm.

The Box är en originalprodukten av Viaplay.