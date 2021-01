Peter Axman: Om vi inte vet bättre – då slinker det mesta ner

Det här kan bli känsligt värre, och handlar om mer än bara tycke och smak.

Vad vi äter hänger också ihop med kulturell och geografisk bakgrund och – mer eller mindre – om etiska värderingar.

Tanken väcks när den småjobbigt arrogante Ola Rapace är oförskämd nog att testa de övriga i Stjärnorna på slottet med att låta kocken Tareq Taylor duka fram njure till middagen.

Ingen verkar särskilt förtjust, allra minst konstnären Ernst Billgren (som gärna målar rävar) som "inte för hundra miljoner" skulle stoppa njure i munnen.

Jag undrar bara hur det hade funkat om alla hade fått äta i blindo – utan att veta vad som serverades?

Även många som normalt käkar fläskkotlett med god aptit skulle möjligen tveka att vara den förste att sätta kniven i en helstekt spädgris.

En gång i en annan tid hamnade jag och mitt tågluffargäng på en camping en bit från Venedig, där vi fick hugga in på en diger buffé med mest kötträtter.

Vi fattade inte exakt vad vi åt, men vi var utsvultna och frossade på utan eftertanke.

Tja, ni fattar - där fanns säkert en del inälvsmat som jag normalt skulle avböja vänligt men bestämt.

Det enda av den sorten jag faktiskt gillar är leverstuvning, något jag tillskriver de grundläggande kostvärderingar vi fick med oss på mellanstadiet av de grymma mattanterna på Hå skola. Därifrån har jag också en särskild vurm för stuvningar, fläsklägg och supertraditionell spagetti med rejäl grovkornig köttfärssås.

Men under de unga skolåren kom jag också att innerligt avsky svartpalt med vitsås, en blodrätt som fortfarande bara ger mig kväljningar.

Svärmor brukar skrocka om att "det som är så himla gött" och hota att servera den sunkiga sörjan. Tack och lov inte verkställt - ännu. Vid Solveigs bord bjuds bara goa grejer.

Det finns mer på "Jag är gammal nog att typ vägra"-listan; Jansson frestelse (tror det är gräddens "fel"), lasagne, de flesta pajer och gratänger, den överskattade ostkakan. För att nämna några.

På topplistan; Våfflor med grädde och hjortronsylt, all sorts wok, snitsare, kalkon och blodig biff – varför inte med recept hämtat ur ultrakonservative hårdrockaren Ted Nugents kokbok "Kill it & Grill it". Nja, kanske inte ändå...

Det finns också exempel på hur smaken kan göra helt oväntade kovändningar och krumsprång.

Ingen blev mer förvånad än jag själv när polletten – efter trettio år av hånfull vägran – ramlade ner och jag fattade storheten i surströmmingens sälta.

En gång var jag bjuden på mitt livs mest lyxiga och överdådiga buffé, men råkade vara så förkyld att jag hade tappat all smak. En sån plåga - att vara så nära men så långt ifrån så mycket njutning.

Det jag (nästan) fruktar mest i pandemitider är just att tappa smaken. Detta notoriskt underskattade sinne...