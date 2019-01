Begravning Viola Eriksson

I Bergviks kyrka hölls fredag den 21 december begravningsgudstjänst för Viola Eriksson.

Som inledningsmusik spelade Karin Eriksson och Lars Holmqvist Gammal fäbodpsalm i sättning av O Lindberg på orgel och fiol.

Därefter spelade de Largo ur Vintern av Vivaldi.

Officiant var Lars Nilsson som i griftetalet utgick från orden i Johannes 14:3.

Under avskedet spelade Karin Eriksson, piano, och Lars Holmqvist, fiol, Air av J S Bach, och You raise me up av R Lövland/B Graham

Gemensamt sjöngs psalmerna 256, Var inte rädd, och 297, Härlig är jorden.

Som avslutning spelade Karin Eriksson och Lars Holmqvist O, helga natt på piano och fiol.

Gåvor hade lämnats till Cancerfonden.

Minnesstund hölls i samstugan, Bergvik.