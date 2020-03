Personaljakt inom vården i länet – sjukhusen vill öppna fler vårdplatser för coronasmittade

Innanför en blekgul pressning vid entrén till akuten vid Gävle sjukhus möter patienter med luftvägssymptom numera undersköterskan Maria Pihlajainen i full skyddsmundering. Hon kollar puls, blodtryck och temp, som sedan avgör fortsatt vård.

– Det är blandade känslor, säger hon.

Akutkollegan Anna Lindberg, sjuksköterska, är den som patienterna träffar först, utanför tältet.

– Jag tycker att vi har en viktig uppgift, för att inte få in smittan på akuten, säger hon.

Signar Mäkitalo, smittskyddsläkare, säger att han sedan en vecka rekommenderat vården att inte låta patienter med och utan luftvägssymptom vara tillsammans, något som även hälsocentralerna hörsammar.

Region Gävleborg höll på tisdagsförmiddagen presskonferens i tältet om läget i länet när det gäller coronaviruset och covid-19.

Se den här: Regionen trappar upp beredskapen för coronasjuka

– Vi har en bit kvar till Stockholmsläget, men sannolikt har det blivit en allmän smittspridning, säger Signar Mäkitalo.

Tre personer vårdas på sjukhus för covid-19 och en patient misstänks för att ha sjukdomen, men ingen av dem behöver intensivvård.

Han uppmanar alla i länet som kan att arbeta hemifrån, något som folkhälsomyndigheten på måndagen rekommenderade stockholmarna att göra. Han påminner unga att även de behöver tänka på att hålla sig hemma när de är krassliga och riktar sig framförallt till killar.

– Har man lindriga symptom, lite feber och hosta och är 18 år och vill träffa kompisar: gör inte det.

För den som fyllt 70 är rådet att från och med nu hålla sig hemma helt och hållet även när man är frisk.

– Undvik att träffa människor, låt någon annan handla mat och försök att använda telefonen.

Region Gävleborg planerar för den stora tillströmning av patienter som kommer att behöva vård på grund av coronaviruset. Hur man ska göra är inte klart än säger Göran Angergård, hälso- och sjukvårdsdirektör. Det handlar om att se hur de kan öppna fler vårdplatser, inte minst inom intensivvården, och hitta personal som kan ta hand om patienterna.

– Vi har ett drygt hundratal platser här, i Hudiksvall och Bollnäs som vi inte kan bemanna i dag eftersom vi inte har personal.

Under tisdagen skulle de börja efterlysa pensionärer, studenter och andra vårdutbildade som vill hoppa in. De ser också över om administrativ personal med vårdutbildning kan gå in. Redan i dag har de personer inne extra, framförallt på det hårt belastade telefonnumret 1177. Signar Mäkitalo har fått sällskap av en pensionerad smittskyddsläkare.

I Gävle finns sex intensivvårdsplatser, i Hälsingland ytterligare sju. De tittar på hur de kan använda operationssalar till fler. Hur många de kan ordna vill Göran Angergård inte svara på.

– Det behåller vi för oss själva.

Hur påverkas den planerade vården?

– En hel del patienter uteblir, säger Göran Angergård.

Framöver räknar han med att ställa in vård som inte är nödvändig, men hur det kommer att ske är för tidigt att säga.

Läs mer: Coronaviruset: Läget i Gävleborg, så undviker du smitta och hit vänder du dig med frågor