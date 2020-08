"Perra", profilen som får allt att funka – en lång dag med Hudiksvalls materialare: "Förlorar vi är jag lika sur som spelarna"

Per Anders "Perra" Wallner möter upp på den stora grusparkeringen utanför Glysis Sparbanken Arena i Hudiksvall.

Han är materialare och lagledare i division 2-laget Hudiksvalls FF där han sköter allt från att ordna mat och tilltugg till spelarna och boka hotell vid bortamatcher – till att packa med spelarnas utrustning och tvätta matchställ.

När han inte tar hand spelarna i HuFF arbetar han som säljare inom dagligvaruhandeln där han reser mellan Gävle och Kiruna om han inte agerar tränare för Team Hudiks F17-lag.

Det finns inte på världskartan att vi ska förlora

Tidigare under dagen har vädret varit gråmulet och innehållit stänk av regn, men under eftermiddagen har en scenförändring skett och solen skiner nu ikapp med "Perras" leende när han visar mig in till förrådet med allt material.

Han är i full gång med förberedelserna inför en träningsmatch mot division 5-laget Ljusdals IF på bortaplan och har hängt fram alla matchställ som ska packas medan han plockar fram koner, bollar och annat som ska med till matchen.

– Jag vet ingenting om dem, det enda jag vet är att vi ska vinna. Det finns inte på världskartan att vi ska förlora. Men man vet aldrig, bollen är rund. Möter man ett lag som är mycket bättre så höjer man sig själv. Ljusdal kommer antagligen göra allt för att spöa oss men det ska de inte göra, för då slutar vi med fotbollen... haha, säger Per Anders Wallner om det stundande mötet medan han lägger ned matchställen i en stor svart trunk.

När han packat klart är det dags att gå ner en våning för att pumpa bollarna som ska med till matchen.

– Det här med bollar ska jag säga, vi pumpar dem på ett visst sätt. Skulle det vara så att en boll är bara lite för lite pumpad känner spelarna av det i fötterna, för de är så otroligt finkänsliga. Det är lite roligt, så en gång i veckan måste vi pumpa bollarna, annars kommer spelarna med synpunkter.

Medan "Perra" ser till att bollarna är i perfekt skick frågar jag hur det kommer sig att han blev materialare.

Men vad fan idrott, det är det bästa jag vet

Han svarar att det är kärleken till idrotten som får honom att lägga ner all den tid som krävs.

– Det är för att jag tycker om att ha många järn i elden fast jag kanske inte borde ha det. Det finns ju annat att prioritera. Men vad fan idrott, det är det bästa jag vet, säger han.

– Min äldsta dotter sa bara för någon vecka sedan: "pappa är det inte dags att du fixar en tjej nu?". Ja men du vet ju att det är fotbollen jag gillar, svarade jag. "Ja men du ska inte känna dig tvingad att titta på oss", sa hon då. Hon trodde att jag kände mig tvingad att titta på när de spelar fotboll. Men grejen är att det är ju mitt liv att titta på barnen när de spelar fotboll, det finns inget annat. De kommer först, jämt.

Hur mycket tid lägger du på laget?

– Ja, hur många timmar är det på en vecka? Jag vet inte, frågar han sig själv och fortsätter:

– Vi tränar ju på gräs måndagar, onsdagar, torsdagar och så har vi oftast match på helgerna. Sedan är det fys på tisdagar, men då är inte jag med även fast det kanske skulle behövas. Och om vi har haft en match på en lördag, ja då ska kläderna tvättas, torkas och en gång i veckan så tvättar jag träningskläderna. Men inte nu under corona, då får de ta hem och tvätta själva. Så tid lägger man ner.

Spelarna ska ha service, för de ska göra sitt jobb på planen och jag mitt utanför.

Materialaren berättar att förberedelserna inför en match vanligtvis börjar redan dagen innan avspark.

– Om vi har match på lördagen åker jag hit på fredag kväll och packar så att allting är klart och fixat med maten, värmeskåp och så vidare. Då slipper man åka hit jättetidigt. Men jag är ju här en timme innan grabbarna kommer ändå. Det är ju lätt hänt att man kan glömma saker också. Så då har man lite säkerhetsmarginal.

– På matchdag det är ju alltid någon som har glömt någonting eller att det fattas tejp eller något, då får man springa och hämta det. Spelarna ska ha service, för de ska göra sitt jobb på planen och jag mitt utanför.

Vad ger det dig att lägga ner tiden på det här?

– Det här ger mig bra kompisar. Det är ju socialt med folk runtomkring sig. Det är lite det här omklädningsrumssnacket som man själv hade på tiden man spelade. Och just den här spänningen, matcher, man vill ju vinna. Man har ju tävlingsinstinkten i sig ändå och även fast jag är materialare och lagledare så vill jag vinna matchen. Förlorar vi en match är jag lika sur som spelarna. Så är det bara. Det här ger mig social gemenskap och det är bara roligt. Det är synd att det inte finns mer tid på dygnet bara.

När bollarna är pumpade kommer "Perra" på att han måste leta rätt på ett par orangea strumpor till målvakterna. Efter att ha testat lyckan i tvättstugan går jakten vidare in i A-lagets omklädningsrum, men inte heller där finns några strumpor. Däremot får han syn på ett i Hudiksvallskretsar välbekant namn.

– Den här killen saknar jag jättemycket, säger materialaren och pekar på Niklas Dahlströms gamla plats i omklädningsrummet. Hans namnskylt sitter fortfarande kvar ovanför bänken trots flytten till GIF Sundsvall tidigare i sommar.

– En mer härlig och ödmjuk kille får man leta efter och jag tror hela laget saknar honom. Men det är han värd så som han tränar, kämpar och sliter.

Du är inte förvånad över att han har fått chansen i Superettan?

– Nej nej, han spelar allsvenskan nästa år om inte Giffarna går upp. Gör de inte det är det någon annan som rycker honom.

Ute på parkeringen börjar nu spelarna samlas innan de ska samåka i separata bilar till matchen. Alla hälsar glatt på materialaren som skojar tillbaka.

– Men titta här kommer han ju på cykel, utbrister "Perra" och pekar på den 18-årige målvakten Jonatan Hejdebäck som kommer rullandes.

– Han hade en cykel med bara en trampa, men nu har jag fixat en ny via lite kontakter så nu tar han den hit. Man blir lite som deras pappa, förklarar han.

Om man bara sitter tyst som en mus då tillför man inget mer än att man bär lite grejer.

Materialaren menar att det är viktigt att kunna skämta med spelarna och att ha en bra och avslappnat relation till dem.

– Jag tror det är en social grej. För man måste kunna tjata lite grann med spelare och ledare. Om man bara sitter tyst som en mus då tillför man inget mer än att man bär lite grejer. Du ska ju kunna pusha på spelarna utan att skämmas, du ska ju kunna säga att "kom igen nu, idag kör vi" och visa att du bryr dig.

Är det lättare för dig att vara lite mer kompis med spelarna än exempelvis huvudtränaren?

– Jo men så är det. Ibland så kan man ju träffa någon ute på lokal och då blir det att man tjötar lite. Och så är jag med i deras sms-grupp så jag ser vad de skriver, och det är för att jag skriver lite ibland också. Jag sköter mitt och är kompis med spelarna på ett annat sätt än vad huvudtränaren är, så blir det ju, svarar han innan det har blivit dags för laget att packa in sig i bilarna och bege sig mot Ljusdal.

Väl på plats visar den vackert belägna Älvvallen upp sig från sin bästa sida.

Det är 22 grader i luften och idrottsplatsen med det sagoklingande namnet badar i kvällssolen. Uppvärmningen är precis avslutad och "Perra" håller på att plocka undan koner och västar som ligger slängda längs sidlinjen.

– 10-0, annars blir jag besviken, säger han med glimten i ögat när jag frågar hur han tror att tillställningen slutar baserat på uppvärmningen.

Matchen börjar trevande. Visserligen får Hudiksvall ett mål bortdömt för offside i samband med en hörna redan efter två minuter, men matchbilden är inte så ensidig som den borde vara med tanke på hur många serier det skiljer mellan lagen.

I den nionde minuten kommer dock 1-0 till Huff efter mål från Pelle Lööf och laget tar därefter över matchbilden utan att för den delen skapa särskilt många vassa chanser.

Medan huvudtränare Benny Dahlin står vid sidlinjen och manar på laget samt ibland irriterat utbrister i ett "det är för dåligt" när spelare gör misstag, sitter "Perra" lugnt tillbakadragen och iakttar matchen medan han skämtar med spelarna på bänken.

I halvtid leder Hudiksvall med 3-0 efter att Ljusdal bjudit på ett självmål och anfallaren Andreas Smedbakken smällt in en boll.

– Det ser stabilt ut men inte mer. Men nu ska det nog bli lite mer fart och fläkt när vi byter på fler startspelare, säger "Perra" i pausen.

Precis som materialaren och lagledaren förutspått blir den andra halvleken ensidig. Ljusdals IF spelas ut totalt av ett piggt Hudiksvall som gör ytterligare sex mål under matchens andra halva.

Slutsiffrorna skrivs därmed "bara" till 9-0 och resultatet landar ett mål ifrån de tio som "Perra" förutspådde. Han är trots det nöjd med lagets prestation.

– Det var ju spel mot ett mål i andra halvlek, de kom ju inte ens över egen planhalva. Det kändes som att de som klev in i andra var lite hungrigare tycker jag.

Vad väntar för dig nu?

– Nu ska jag tömma vattenflaskor, städa runt bänken, gå in i omklädningsrummet och plocka ihop tröjor, se till att de slängs i tvättkorgen och att de är rättvända och städa omklädningsrummet så att det är rent och fräscht. Så jag är sist ut därifrån. Sedan är det bara att åka hem till "Glysis" och slänga in en tvätt som får ligga tills imorgon innan jag hänger den. Efter det är det helg.