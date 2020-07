Per Persson och det nya packet spelade live igen: "Man saknar publiken väldigt mycket"

Hemma hos musikern Per Persson i Bollnäs hade hela bandet som kallas det nya packet samlats. Under en timmeslång spelning från Per Perssons veranda bjöds det på livemusik. Om än dock bara för tv-tittarna.

– Bokningsbolaget hörde av sig och ville köra en konsert med oss och sända den live direkt på nätet, så nu sitter vi här, säger Per Persson kort före spelningen.

Per Perssons veranda brukar vanligtvis vara en plats där Persson och hans bandmedlemmar repar. Under fredagskvällen var den uppyntad med ljus och färdigställd för riktig konsert.

– Det blir som det blir. Det är ju ingen publik så det saknar man väldigt mycket, men jag har varit med så länge så det är inget att stressa upp sig över. Det blir nog bra. Jag får väl kika i kameran ibland och vicka på höfterna för att bjuda till, säger Per Persson.

Hur har ni lagt upp spelningen?

– Vi har faktiskt inte repat något alls. Jag sitter just nu och funderar på vilken låt vi ska börja med, säger Per Persson med ett flin, tio minuter innan spelningen ska börja.

När spelningen sedan väl börjar så märks det inte att bandet inte repat inför konserten. Allt sitter perfekt som vanligt. Även om typen av spelning är väldigt ovanlig.

– Det är en konstig känsla runt allt det här med corona. Man saknar det vanliga. Jag vill åka ut på E4:an med en stor bil laddad med utrustning för att spela någon annanstans, träffa folk och se publiken, berättar Per Persson.

Är det det du saknar mest?

– Helt klart. Sen blir jag lite rädd att folk ska vänja sig vid det här. Att det räcker med att köpa hem nån chipspåse, något att dricka och slå på datorn för att se en konsert. Så vill jag egentligen inte alls att det ska vara, säger Per Persson.

Men nu fick ni spela igen i alla fall?

– Ja och det är alltid kul att spela, och jag tror en del sitter hemma och tittar. Det är så man får tänka. Oavsett hur så är det alltid kul om någon vill titta och lyssna.