Per odlar för självhushåll – tredje generationen på gården: "Det ligger i generna"

Dimman lättar i Österböle. Nere i dalen blir Rengsjö kyrka synlig från den gamla lärarbostaden. Per Hednert går fram till regnmätaren och konstaterar att föregående dygn bjöd på 12 millimeter regn.

– En trädgårdsodlare behöver hålla koll på regnet, säger Per Hednert.

Gården har varit omgiven av odlingar i flera generationer. Per Hednerts morfar flyttade in i lärarbostaden på 1930-talet. Morfadern arbetade i byskolan bredvid och påbörjade det ambitiösa odlande som Per Hednerts föräldrar tog över, och därefter Per Hednert själv.

– Jag har bilder från när jag är liten och springer runt bland potatisblasten. Odlingsintresset ligger kanske i generna.

Utöver trädgårdsland och växthus har Per Hednert nyligen skaffat höns, som i nuläget generar tre ägg per dag. Dessutom jagar han på hösten och har börjat fiska lite smått.

Men det är odlingen som står i fokus. Årets första färskpotatis kom den 10 juni. Sallad, basilika och andra kryddor finns redan i mängder. Broccolin är nästan mogen. Ett gäng sparrisar sticker upp ur jorden, redo att plockas.

– Odlingssäsongen har hittills varit perfekt, jämfört med i fjol. Förmodligen tack vare värmen den senaste månaden, säger Per Hednert.

Per Hednert drivs av viljan att vara självhushållande.

– Det är en enorm tillfredsställelse att äta det man odlat själv. Och smakskillnaden är stor jämfört med det man köper, inte minst på tomater och gurka.

Och visst har han lyckats. Efter höstens skördefest har han fyllt både glasburkar och frysboxar med mat – det mesta räcker hela året.

– Här är all lök vi behöver på ett år. Det blir 30 kilo ungefär. Visst är det häftigt att man kan få så mycket från en så liten yta?

Tack vare växthuset kan Per Hednert komma igång tidigt på odlingssäsongen. Årets odling består av över tusen plantor. Ändå menar Per Hednert att det är mindre jobb än många tror.

– Jag har ett automatiskt bevattningssystem som underlättar. Och ogräs behöver man mest rensa i början av säsongen. Sedan flyter det på, säger Per Hednert.

Inne i växthuset, runt 60 kvadratmeter stort, är värmen påtaglig. Här trivs bland annat vinrankor, fänkål, paprika, aubergine och kronärtskocka.

– Mitt växthus är helt enkelt som ett trädgårdsland med tak. Ambitionen har aldrig varit att göra det till en myshörna, säger Per Hednert.

Han odlar helt giftfritt, vilket är positivt för miljön men leder till en del oinbjudna gäster. Sellerikålen, även kallad pak choi, har fått besök av skadedjur.

– Man får räkna med lite hål på bladen. Hellre det än att äta gift.

Per Hednerts tre tips för självhushållande odling

1. Ha en plan för maten du odlar. Per Hednert förväller, vakuumförpackar och fryser in det som inte kan konserveras.

2. Fixa en bra kompost. Därifrån får Per Hednert jord i en treårscykel.

3. Våga testa, våga misslyckas. Det kostar inte mycket att köpa frön, testa och se vad som fungerar.